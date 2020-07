Les services pour les personnes handicapées reprennent lentement

La suspension d'une multitude de services en raison de la COVID-19 a fait mal aux personnes handicapées. Les services offerts par le Centre intégré de santé et de services sociaux reprennent tranquillement, mais doivent se soumettre aux règles de protection contre le coronavirus et avoir suffisamment de personnel.

Les centres de jour en déficience intellectuelle recommencent graduellement leurs activités, mais avec un nombre restreint de participants. Alors qu’on aidait avant la pandémie quelque 600 familles, il est désormais possible d’en soutenir environ 200.

La raison principale est le respect de la distanciation physique.

Dans une salle où habituellement on peut être 8 à 10 personnes, bien là, si on respecte les 2 mètres, on est 4 , illustre la directrice des programmes en déficiences physiques et intellectuelles du CIUSSS, Hélène Boivin.

Pour ce qui est des centres de travail adapté comme celui de la Pulperie de Chicoutimi, les activités demeurent sur pause jusqu’en septembre.

On répond à ce qu'est notre cadre ministériel. Ils nous on dit : Préparez-vous à la deuxième vague puis assurez-vous de mettre en place tout ce qu'on va avoir à mettre en place pour pouvoir offrir des services, explique Hélène Boivin.

Depuis le mois de mars, les responsables des programmes en réhabilitation du CIUSSS se sont consacrés uniquement aux services essentiels pour permettre aux gens qui en avaient besoin de récupérer le plus rapidement possible.

Ainsi, les services comme l’ergothérapie et la physiothérapie n’ont jamais cessé complètement, bien que les salles d’entraînement attendent toujours le feu vert de Québec pour reprendre leurs activités.

D’après le reportage de Gilles Munger