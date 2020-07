Tuerie de Portapique : désaccord sur le type d'enquête

Le ministre de la Justice de la Nouvelle-Écosse, Mark Furey, a évoqué la mise sur pied d’une enquête avec une approche dite réparatrice.

Nous adoptons une approche centrée sur l'humain et tenant compte des traumatismes, qui serait conforme à certains des principes de justice réparatrice , a-t-il dit, mentionnant des retards en raison de détails techniques et juridiques .

Dans une lettre adressée aux premiers ministres fédéral et provincial, une trentaine d'organismes féministes se disent étonnés d'apprendre qu'il y avait des retards parce qu'on voulait y greffer une approche de justice réparatrice.

Qu'est-ce qu'une enquête de type justice réparatrice? Ce processus vise à remédier aux dommages causés par un crime en offrant aux personnes impliquées – victimes, accusés et autorités – l'occasion de se rencontrer et de discuter de mesures réparatrices, en dehors du système judiciaire classique.

La coalition fait valoir que les audiences dans ce type d'approche se tiennent généralement à huis clos et qu'il n'y a aucune façon de contraindre les témoins. Ainsi, les antécédents de violence conjugale chez le tireur pourraient être occultés du domaine public.

Les familles et les personnes qui ont perdu des êtres chers à la suite de ce massacre, les femmes et les enfants qui subissent chaque jour des violences misogynes au Canada, et la population canadienne traumatisée par cette tuerie sans précédent ont droit à la justice pleine et entière d'une enquête qui garantira l'accès du public [...], la reddition de comptes et la transparence.

Pas pour les crimes violents

La coalition souligne également que la Nouvelle-Écosse a imposé un moratoire sur le recours à la justice réparatrice pour les crimes de violence familiale ou sexuelle.

Au cours des dernières semaines, plusieurs groupes et individus ont réclamé une enquête publique qui prenne en compte une optique féministe, parce que le tireur a amorcé sa cavale meurtrière de 13 heures après avoir battu sa conjointe.

Amanda Dale, de l'institut Women's Human Rights, soutient aussi que la justice réparatrice n'est généralement pas utilisée dans les cas de meurtre.

Elle estime que si le but est de panser les plaies dans la communauté , alors une enquête publique plus ouverte est nécessaire – une enquête qui pourrait révéler la vérité car elle dispose des outils juridiques pour obtenir des documents et interroger des témoins.