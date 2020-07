La police d'Edmonton critiquée après une arrestation filmée

Les événements se sont déroulés dans un dépanneur Circle K le 14 mai dernier, soit 11 jours avant la mort de George Floyd à Minneapolis.

Des policiers ont arrêté Jamie-Dean Sauter pour possession d'un véhicule volé. L'homme de 37 ans assurait pourtant aux agents avoir tous les papiers d'identification pour leur prouver le contraire.

Malgré cela, il a été plaqué au sol et six policiers se sont précipités sur lui pour le menotter.

Vidéo de l'arrestation policière prise par un témoin

Un agent est arrivé sur le côté droit et il m’a frappé très fort dans le visage, explique Jamie-Dean Sauter. J’étais déjà au sol, je n’étais plus un danger pour les agents. Je ne tentais pas non plus de les attaquer.

Pendant son arrestation, M. Sauter affirme qu’un policier a aussi frotté sa botte sur son visage.

C’était la chose la plus humiliante et dégoûtante. Jamie-Dean Sauter

Selon ce qu’il a écrit dans la plainte contre les policiers, Jamie-Dean Sauter pense que la couleur de sa peau a influencé la manière dont s'est déroulée l'arrestation.

Jamie-Dean Sauter, 37 ans, n'a jamais eu de démêlé avec la justice avant cette arrestation en mai. Photo : CBC

Après avoir été enfermé dans une cellule pendant trois heures, aucune accusation criminelle n'a finalement été déposée contre lui. La police municipale a conclu que sa plaque d'immatriculation avait été remplacée par une plaque volée.

Un témoin arrêté

Selon un client du dépanneur qui a filmé la scène, l’usage de la force sur Jamie-Dean Sauter était démesuré pendant son arrestation.

Il me semblait innocent, j’ai naturellement sorti mon cellulaire pour filmer , se remémore Joshua Powell.

Ce dernier a lui-même été accusé d'entrave à la justice dans cette affaire. Les agents lui ont demandé de reculer dans le magasin lors de l’arrestation. Toutefois, d’après Joshua Powell, il a obtempéré aux ordres. L’homme de 24 ans croit que s’il a été arrêté c’est plutôt parce qu’il a critiqué le travail des policiers.

Son avocat, Tom Engel, conteste l'ampleur de l'intervention de la police ce soir-là : Si on réussit à réunir autant d’agents pour une histoire d'immatriculation volée, il y a évidemment trop d'argent dans le budget de la police d’Edmonton.

Mercredi, le Bureau des poursuites de la Couronne a annoncé avoir abandonné les accusations contre son client.

Un traumatisme

Cependant, comme Jamie-Dean Sauter, Joshua Powell garde un terrible souvenir de cette journée : J’étais honnêtement traumatisé. Dans la cellule de détention, j’avais comme une dépression nerveuse. Je frappais sur la porte toutes les cinq minutes pour essayer de comprendre ce qui se passait.

Aujourd’hui, la Direction des normes professionnelles du Service de police d'Edmonton enquête sur ces deux arrestations. Pour cette raison, la Police d'Edmonton refuse de commenter l'affaire.

De son côté, Jamie-Dean Sauter tente tranquillement de se remettre de ces événements autant mentalement que physiquement, mais souffre de migraines et d’une blessure au dos.

À l’avenir, il souhaite que les policiers soient tenus plus responsables de leurs agissements en portant des caméras d’intervention.

Avec les informations de Janice Johnston