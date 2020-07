Éclosion de COVID-19 : une meilleure communication aurait-elle fait une différence?

C'est ce que laisse entendre le premier ministre insulaire, Dennis King, qui invite du même souffle les gouvernements fédéral et provinciaux à se parler davantage pour éviter qu'une telle situation ne se reproduise.

Selon les autorités, c'est un homme qui se rendait des États-Unis au Canada avec un visa d'étudiant qui est à l'origine de l'éclosion. L'individu aurait transmis le coronavirus à un homme de l'Île-du-Prince-Édouard, qui l'aurait ensuite lui-même transmis à trois personnes de son entourage, y compris une travailleuse dans une résidence pour aînés.

À son arrivée au pays, l'étudiant étranger aurait obtenu le feu vert des autorités frontalières à l'aéroport de Toronto pour prendre un vol de correspondance vers Halifax. Il aurait ensuite mis le cap sur l'Île-du-Prince-Édouard, où il avait apparemment l'intention d'entreprendre des études, mais il s'est vu refuser l'entrée dans la province parce qu'il n'avait pas en main une autorisation préalable.

Nous devons mettre en place un protocole plus efficace et plus synchronisé entre les services frontaliers et les juridictions provinciales.

Dennis King, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard