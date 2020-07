Projets de logement abordable recherchés dans le district de Nipissing

Le conseil d'administration des services sociaux (CASSDN) et la corporation du logement du district de Nipissing sondent l'intérêt des entrepreneurs quant au développement de projets de logement social. Ceux-ci ont fait une demande officielle mardi.

Le CASSDNconseil d'administration des services sociaux du district de Nipissing , qui est responsable de l'administration et du financement de près de 2400 logements à but non lucratif, a remarqué en 2019 des besoins en matière de logement abordable dans la communauté.

Ce constat découle d'une évaluation de son plan de logement et de lutte contre le sans-abrisme, qui s'étend de 2014 à 2024.

Pour qu'un logement soit considéré comme abordable, il doit coûter 80 % ou moins du prix du loyer moyen du marché.

Prix du loyer moyen du marché dans le district de Nipissing, selon la corporation du logement Studio : 631 $

Une chambre : 791 $

Deux chambres : 970 $

Trois chambres : 1121 $

La CASSDNconseil d'administration des services sociaux du district de Nipissing note également que 250 loyers indexés sur le revenu supplémentaires sont nécessaires. En Ontario, le prix d'un tel loyer équivaut à 30 % du revenu mensuel brut du ménage.

Les entrepreneurs ont jusqu'au 30 septembre pour manifester leur intérêt au conseil d'administration des services sociaux du district du Nipissing.