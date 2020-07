La communauté noire du Manitoba appelée à l’action pour résoudre le racisme systémique

Son vice-président, René Tondji-Simen, explique que l' ACOMIACOMI et des groupes partenaires ont identifié des changements qui peuvent être apportés au système éducatif, à la formation des corps policiers et à l’offre des services pour les rendre plus inclusifs.

L'association propose ainsi que la police réforme certains aspects de ses interventions et soit mieux sensibilisée à la diversité. La police c’est vraiment le maillon le plus sensible pour nous, dit M. Tondji-Simen. Nous voulons qu’elle soit une police citoyenne. Nous voulons qu’on leur donne assez de formation pour qu’elle soit sensible à toutes les diversités culturelles, économiques, etc.

Au sein des communautés noires, le vice-président qui est par ailleurs président de l’Association camerounaise de Winnipeg note qu’il y a un besoin d’éducation et de promotion culturelle. Il soutient que les associations qui représentent ces communautés ou qui offrent des services aux Noirs ont besoin de ressources de tous les ordres de gouvernement.

La représentativité

René Tondji-Simen note que l’Association des communautés africaines du Manitoba veut aussi s’assurer de la représentativité des Noirs dans les sphères municipales, provinciale et fédérale.

Toutes les fois qu’il y a des conseils et des commissions qui sont mis en place […], il faudrait que la coloration noire soit représentée dans tous ces milieux par des personnes qui sont en lien avec les communautés et qui peuvent s’exprimer sur les choses de la communauté , dit-il.

M. Tondji-Simen insiste que l' ACOMIACOMI a besoin de l’implication de la population pour faire avancer ces solutions.

Selon lui, la mobilisation suscitée par la mort de George Floyd ne doit pas se limiter à des déclarations. Il est important que tous les acteurs de la société s’impliquent pour mettre fin à la discrimination.

On veut permettre à tout le monde, en premier lieu les Noirs, de passer de la parole à l’acte. René Tondji-Simen, vice-président de l’Association des communautés africaines du Manitoba

Comment s’impliquer ?

Les personnes concernées sont invitées à remplir un sondage dans lequel elles peuvent indiquer les enjeux qui les intéressent et même suggérer d’autres solutions, dit le vice-président.

Après le dépouillement de ce sondage disponible sur le site web de l’association, des débats publics seront organisés pour permettre entre autres de décider des prochaines étapes et des échéanciers pour la mise en œuvre des solutions retenues, indique le vice-président.

Il fait remarquer cependant que des démarches auprès des autorités ont déjà commencé.