Le Massif ouvrira ses sentiers de vélo de montagne en septembre

En mai dernier, Le Massif annonçait le report de ses activités de vélo de montagne à l'été 2021 en raison des conséquences de la pandémie et de l’incertitude par rapport à la reprise de la saison touristique.

Ça mettait un stress important au niveau financier, et aussi, il y avait toute la préparation. On ne savait pas quand on pourrait commencer à travailler dans les sentiers , explique André Roy, vice-président exécutif et directeur général du groupe Le Massif.

Depuis, la situation évolue de jour en jour et le vélo de montagne connaît un essor incroyable sur les autres sentiers de la grande région de Québec. Ils connaissent une saison à date vraiment fantastique, alors il y a aussi un grand engouement pour le vélo de montagne , souligne-t-il.



Le Massif a donc décidé de relancer ses opérations et des travaux seront effectués cet été afin d'ouvrir les sentiers cet automne. Même si la majorité des sentiers étaient déjà réalisés, quelques ajustements doivent être faits.

On va faire des travaux d’ici l’automne pour rendre ça impeccable. André Roy, vice-présidentexécutif etdirecteur général dugroupe Le Massif

Des sentiers pour tous

Une cycliste sur un sentier de vélo de montagne du Massif. Photo : Le Massif de Charlevoix

Les nouveaux sentiers du Massif seront autant pour les experts que pour les débutants. C’est très très accessible, les sentiers, il n’y a pas de grosse roche , assure André Roy.

C’est vraiment un produit que les gens vont pouvoir avoir du plaisir, descendre à la vitesse qu’ils veulent et profiter des différents paysages que Le Massif offre en même temps , ajoute-t-il.

Rappelons que Le Massif est en pleine période de développement pour le projet de Club Med qui doit voir le jour en décembre 2021.

Le projet inclut des rénovations sur le site pour permettre de pratiquer des activités sportives tous les mois de l’année.