Le parc canin de Rouyn-Noranda est prêt à ouvrir ses portes

L’Association des propriétaires canins de Rouyn-Noranda a annoncé sur sa page Facebook que l’ouverture est prévue le 18 juillet. Le coût du projet est estimé à plus de 100 000 $.

Le tout nouveau parc canin, recouvert de gravier, comprend des bancs pour les propriétaires qui veulent s'y asseoir et des lampes pour éclairer en soirée. Le choix du gravier a été recommandé par des vétérinaires pour sa capacité à bien absorber et filtrer l’urine des chiens.

Il y a moins de risque de transmettre des maladies avec le gravier, rapporte Katy Vachon, responsable des communications de l’Association des propriétaires canins de Rouyn-Noranda.

La pandémie de COVID-19 est venue bousculer l’aboutissement du projet, qui devait être prêt en mai dernier. La crise a d'ailleurs retardé l’arrivée des modules de jeux qui devaient être installés cet été.

On aurait dû avoir les modules de jeux prêts, dit Katy Vachon. On était censé ouvrir en mai, mais tout a basculé, dont la réalité des bénévoles aussi. On doit bâtir les modules, les installer et [s’assurer] que ce soit sécuritaire.

De nombreuses années se sont écoulées avant que le projet de parc canin se concrétise.

Il fallait fonder un organisme, trouver du financement et trouver le terrain ce qui a été complexe raconte Katy Vachon. Les terrains où l’on peut faire quelque chose comme ça, c’est rare. Ils appartiennent tous à quelqu'un, à un ministère ou quelque chose. C’est très difficile, et puis tu ne peux pas partir un parc à chien en forêt , indique-t-elle.

Règles d’utilisations

Pour avoir accès au parc, il faut que l’animal soit enregistré au Refuge la Bonne étoile. Ensuite, le propriétaire doit remplir un formulaire d'adhésion de l’Association des propriétaires canins de Rouyn-Noranda.

Le prix de l’adhésion varie entre 20 $ et 30 $ et est valide pour un an.

L’animal doit également avoir reçu ses vaccins de base et celui de la toux de chenil. Le vaccin contre la rage est fortement recommandé. Une photocopie du carnet de santé de l’animal est demandée afin de prouver que les vaccins ont été faits.

L’équipe de l’Association sera sur place le 18 juillet afin de recueillir les formulaires d’adhésions ainsi que pour une séance d’information.