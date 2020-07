Le zoo de Vancouver accueille trois oursons grizzli

Après avoir passé les examens vétérinaires et une période d’isolement, les oursons ont pu découvrir leur nouvel habitat mardi et rapidement développé un attrait pour le petit lac présent dans leur enclos.

Ils adorent déjà se baigner donc l’adaptation est très bonne , raconte le directeur général du zoo, Serge Lussier.

Selon lui, si les trois orphelins, âgés maintenant de 5 mois, n’avaient pas été pris en charge par un zoo, ils auraient vraisemblablement été euthanasiés puisqu’ils ne pouvaient pas vivre sans leur mère.

Dans la nature, les ours vont demeurer avec leur maman pendant au moins trois ans où elle va leur enseigner tout ce qu’ils ont à apprendre pour survivre , explique-t-il.

Les trois oursons avaient d’abord pris le chemin du zoo de Calgary, mais puisque le zoo n’était pas en mesure de les garder de manière permanente, ils ont dû trouver un nouvel endroit pour les accueillir.

Dans une lettre ouverte, 73 scientifiques spécialisés dans la faune avaient alors demandé au ministre albertain de l’Environnement, Jason Nixon, de s'assurer que les trois grizzlis soient remis à un refuge, plutôt qu'à un zoo, afin d'être un jour relâchés dans la nature.

C'est toutefois le zoo du Grand Vancouver qui a pris en charge les orphelins, jugés trop jeunes au moment du décès de la mère pour pouvoir retourner un jour à l'état sauvage.

Nous avons l’expertise et l’habitude avec les ours grizzlis en Colombie-Britannique, alors nous étions le meilleur choix pour cette espèce-là , indique Serge Lussier qui ajoute qu’une femelle grizzli de 22 ans habite déjà le zoo depuis des années. En moyenne, la longévité pour un ours grizzli varie entre 20 et 25 ans.

L’occasion de s’éduquer

L’arrivée des trois oursons grizzli au zoo du Grand Vancouver est une bonne nouvelle pour le professeur de biologie à l’Université de la Colombie-Britannique dans l’Okanagan, Adam Ford. Selon lui, cela permettra au public de s’éduquer sur la conservation de ces animaux.

J’espère que ce ne sera pas uniquement l’occasion pour les gens de croquer leur portrait avec ces mignons oursons, mais plutôt d’en apprendre plus sur le sort des grizzlis dans la province , dit-il.

Afin d’améliorer cette cohabitation, le professeur suggère la mise en place de corridors de passage pour les ours le long des autoroutes et une protection renforcée de leurs habitats. Il y a, selon lui, plusieurs endroits dans la province où il est possible d’observer une dégradation de l’habitat, ce qui continue d’être un problème pour la survie de l’espèce.

J’espère que ce sera l’occasion de parler du sort des ours dans la nature, mais aussi de comment améliorer notre cohabitation avec les ours à l’état sauvage. Adam Ford, professeur de biologie

Au zoo du Grand Vancouver, Serge Lussier espère faire des trois oursons des ambassadeurs de leur espèce. Il demande maintenant l’aide de la population afin de leur trouver des noms.

Ces trois petits sont pleins de vie et nous sommes très heureux et très fiers d’en prendre soin , conclut-il.

Avec les informations d’Hélène Bardeau