Une vidéo de deux motomarines crée des remous à Tofino

Des images de deux motomarines effectuant des cascades près de nombreux surfeurs non loin de Tofino choquent des habitants de cette municipalité de l’île de Vancouver.

L'entraîneur de l’équipe canadienne de surf, Shannon Brown, vit dans cette communauté depuis plus de 10 ans et a filmé les images des conducteurs téméraires le 12 juin dernier. Ce n’est pas sécuritaire et ils étaient beaucoup trop près des gens , avance-t-il. Selon lui, si une des motomarines était retombée sur un surfeur, ce dernier aurait été gravement blessé.

Il ajoute qu'il n’est pas hors du commun que des motomarines circulent au large de Tofino, mais jamais aussi près des gens.

La directrice générale de l’école Surf Sisters, Tiffany Olsen, soutient pour sa part avoir été estomaquée par la vidéo.

C’est fou, je n’ai jamais rien vu de tel sur nos plages. Tiffany Olsen, directrice générale, Surf Sisters