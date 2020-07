Deux nouveaux cas de COVID-19 au camp de jour de Granby

Les trois animateurs font partie d’un même cercle d’amis, selon Patrice Faucher, directeur du service de coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Granby.

Ce sont probablement des contagions qui ont eu lieu dans d’autres lieux qu’au camp de jour , croit-il.

Une enquête de la santé publique est toujours en cours. L’éclosion concerne ce site uniquement. Il n’y a pas de recommandations pour les sept autres sites du même camp de jour , fait savoir la santé publique de l'Estrie par voie de communiqué.

Tous les enfants et animateurs du site de l’école secondaire Haute-Ville sont maintenant considérés comme des contacts à faible risque de contamination , poursuit la santé publique.

Patrice Faucher précise par ailleurs être en constante communication avec la direction de santé publique.

Du fait que nos groupes sont vraiment bien isolés et que les contacts sont limités au minimum, on peut assurer que les gens sont en sécurité au camp de jour. Patrice Faucher, directeur du service de coordination du loisir, des arts, de la culture et de la vie communautaire à la Ville de Granby

Le masque obligatoire pour les animateurs

Depuis le premier cas, lundi, la Ville de Granby a demandé à ce que tous les animateurs portent obligatoirement un masque.

Les enfants de premier secondaire vont eux aussi devoir porter le masque, souligne Patrice Faucher. La santé publique nous recommande même que tous les enfants portent le masque , poursuit-il.

Pour le moment, la Ville de Granby n’envisage pas de fermer le site où les trois animateurs ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19.

On sait que c’est un service important pour les parents. On prend toutes les mesures pour assurer la sécurité des enfants et de nos animateurs , lance M. Faucher.

Ce dernier dit toutefois ne pas écarter l’option de fermer si la santé et la sécurité de la population sont en jeu.

Environ 850 enfants fréquentent les camps de jours municipaux à Granby.