Une mère interpelle le Nouveau-Brunswick pour l’assouplissement des règles frontalières

Depuis le début de la pandémie de COVID-19, Karine Vincent et son ex-conjoint ont pu poursuivre la garde partagée de leur enfant entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Or dimanche dernier, les agents frontaliers du Nouveau-Brunswick ont refusé que le transfert de garde puisse avoir lieu.

On nous a d’abord dit que c’était pour éviter trop de congestion de voitures , explique Karine Vincent qui affirme pourtant que le père de l’enfant et elle se sont donné rendez-vous tôt le matin pour justement éviter la congestion routière.

Par la suite, les agents ont invoqué le fait qu’il fallait détenir une entente officielle ou un jugement autorisant la garde partagée de l’enfant.

Or, cela fait 10 ans que les deux parents s’entendent à l’amiable pour la garde partagée de leur fils. Leurs horaires atypiques ne leur permettant pas de conclure une entente fixe.

La santé publique du Nouveau-Brunswick confirme que les parents doivent présenter une ordonnance ou une entente de garde conjointe ou une lettre signée par les deux parents et notariée, ou deux lettres séparées signées et notariées pour pouvoir effectuer le transfert de garde à la frontière interprovinciale.

Le transfert de garde se faisait jusqu'à tout récemment dans un point de contrôle à la frontière entre le Québec et le Nouveau-Brunswick (archives). Photo : Radio-Canada / Samuel Ranger

Karine Vincent estime toutefois que les délais pour obtenir ce genre de document peuvent être longs et que la situation peut changer d’ici à ce que cette entente officielle soit obtenue.

La mère espère plutôt que les différents gouvernements se parlent entre eux .

Le député bloquiste de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, dénonce ce problème vécu par les deux parents.

Je déplore vivement la situation que traversent madame Vincent et sa famille. J'ai déjà communiqué avec elle et je l'assure de mon soutien. Nous étudions les moyens pour dénouer cette regrettable impasse , a-t-il indiqué dans un courriel.

Entre-temps, Karine Vincent évoque la possibilité de camper au poste frontalier tant que la situation ne sera pas réglée .

Avec les informations de Marie-Christine Rioux