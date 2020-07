Fenêtre sur les arts : du cinéma à l'opéra!

Retour du théâtre à l'île d'Orléans

Le Théâtre de l'Île d'Orléans Photo : Courtoisie / Le Théâtre de l'Île d'Orléans

Le Théâtre de l'Île d'Orléans propose à compter de cette semaine le spectacle Comédie sur l'herbe.Tous les vendredis, à 19h30, des comédiens viendront présenter des textes comiques sur la petite scène extérieure installée devant la grange du théâtre. Les spectateurs sont invités à arriver tôt, munis de leur pique-nique et de leurs chaises pliantes. Aucune réservation nécessaire, maximum de 50 spectateurs par soir. Anne-Josée Cameron

L’empire contre-attaque… au Clap

Le personnage de Darth Vader sera sur place pour accueillir les cinéphiles du Clap. Photo : Courtoisie / Le Clap

Afin de souligner dignement le 40e anniversaire de la sortie de L’empire contre-attaque, les deux succursales du Clap proposent l’événement Guerre des étoiles, vendredi et samedi. À cette occasion, le cinquième épisode de la populaire saga intergalactique fera l’objet de deux projections, à 18h50 et 21h50. Sur place, des personnages, dont Darth Vader et ses Stormtroopers, seront disponibles pour la prise de photos. Ils seront incarnés par les membres de la 501e Légion, la troupe officielle autorisée par Lucasfilm, entre 18h et 20h. À noter que le film sera présenté dans une version originale anglaise restaurée (VOA). Kathleen Lavoie

Folies et paillettes d’opéra

La soprano Stéphanie Lavoie sera en vedette du rendez-vous «Folies et paillettes d'opéra», le vendredi 17 juillet. Photo : Maxyme Gagné

Les amateurs d'opéra auront droit à de nouveaux rendez-vous sur le web, cet été. Les Productions ÉJVA et l’Opéra de Lévis ont concocté une série de capsules mettant en valeur l'univers de l'opéra sous le thème Folies et paillettes d’opéra . L'objectif de ces capsules est de présenter en quelques minutes, et de façon légère et humoristique, des airs d’opéras et d’opérettes. Conçues pour s'adresser autant aux néophytes qu'aux passionnés de ce genre, ces vidéos vous permettront d'entendre tour à tour, la soprano Stéphanie Lavoie, le baryton Hugo Laporte, le ténor Louis-Charles Gagnon et la mezzo-soprano Zita Bombardier-Touret. Des rendez-vous tous les vendredis à 20h, à compter du 10 juillet. À découvrir au www.operadelevis.ca. Valérie Cloutier

Ciné dans l’pré à Baie-Saint-Paul

Le festival Cuisine, Cinéma & Confidences lance son tout nouveau projet estival : Ciné dans l’pré. De gauche à droite, Jean-Christophe Lamontagne, Lucie Tremblay, Maude Barrette Desjardins, Jennie Barrette. Photo : Radio-Canada/Courtoisie

Le festival Cuisine, Cinéma & Confidences lance son tout nouveau projet estival : Ciné dans l’pré. Dès le 16 juillet, à la Maison-Mère en plein coeur de Baie-Saint-Paul, se tiendra ce cinéma gourmand en plein air. Les gens pourront y déguster les produits de la région charlevoisienne avec des boîtes à lunch thématiques en lien avec les films projetés. Par exemple, lors de la projection de Slumdog Millionaire, c'est un repas d'inspiration indienne qui sera préparé par le chef Émile Tremblay. Ou encore, Thierry Ferré et Jean Soulard feront honneur à la gastronomie grecque lors du film Zorba le Grec. La programmation est disponible sur cinedanslpre.com. Les billets doivent être réservés à l’avance. Claudia Genel