L’homme impliqué dans une arrestation musclée à Saskatoon est retrouvé

La FSIN Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan mentionne qu’Evan Penner se remet actuellement des blessures qu’il a subies lors de son arrestation, précisant que sa famille veille à son bien-être et tente de lui fournir l’aide en santé mentale dont il a besoin.

Pour l’instant, Evan Penner n’accordera pas d’entrevue aux médias, mais la FSIN Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan tente d'organiser une conférence de presse avec le chef Bobby Cameron et la famille d’Evan Penner d’ici la fin de la semaine.

Il s'agit d'une situation très stressante pour Evan Penner et sa famille, indique la FSIN Fédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan dans un communiqué. Nous vous demandons de respecter leur vie privée et de laisser Evan Penner et sa famille se concentrer sur le processus de guérison après cet incident.

Avec les informations d’Alexis Lalemant