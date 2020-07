UNI ferme trois succursales dans le nord du Nouveau-Brunswick

UNI Coopération financière annonce la fermeture définitive des succursales de Bas-Caraquet et de Grande-Anse, dans la Péninsule acadienne, et de Saint-Jacques, près d'Edmundston.

En plus de ces fermetures, le point de services de Saint-Basile, aussi dans la région d'Edmundston, changera de vocation et se transformera en centre d’appels. Par conséquent, le service aux membres clients ne sera plus offert sur place.

Les guichets automatiques des quatre communautés touchées demeureront toutefois actifs.

L'organisation attribue ces fermetures au faible taux d'achalandage et aux changements d'habitudes des clients .

UNI tentera de les relocaliser dans de nouveaux emplacements dans les communautés, exception faite de celui de Saint-Basile qui demeure sur place.

Afin de limiter la propagation du coronavirus, UNI avait fermé temporairement une dizaine de ses succursales au Nouveau-Brunswick. Des voix s'étaient d'ailleurs élevées à Kedgwick et à Beresford, où l'on craignait que ces fermetures ne deviennent permanentes.

Date de réouvertures des autres points de service d’UNI Saint-Louis de Kent — 6 juillet

Moncton, avenue Morton — 20 juillet

Beresford — 27 juillet

Grand-Barachois — 27 juillet

Saint-Antoine — 27 juillet

Sheila — 27 juillet

Saint-Léonard — 4 août

Eel River Crossing - 17 août

Moncton (Université de Moncton) — date à déterminer selon le déconfinement de l’université

L’ouverture à Petit-Rocher d’un nouveau concept de point de service annoncé par Uni l’an dernier verra pour sa part le jour cet automne.

La Coopération financière, qui compte 900 employés, contribue à l’écosystème du développement économique du Nouveau-Brunswick depuis 1939.

Plus de détails à venir