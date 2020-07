De violents orages attendus dans l'est ontarien

De violents orages sont attendus dans l'est ontarien, alerte Environnement Canada.

Une ligne d'orages traversant la rivière des Outaouais, surtout à l'est de Gatineau et d'Ottawa, se déplacera lentement vers le sud sur la région au cours de la prochaine heure , a indiqué mercredi à 13 h 38 Environnement Canada sur son site Internet.

Le ministère prévoit également que de la grêle de 2 cm de diamètre, des pluies torrentielles et des rafales de vent à 90 km/h accompagneront probablement certains de ces orages.

Il recommande de se mettre immédiatement à l'abri si un phénomène météorologique menaçant s'approche.

Les secteurs visés par l'alerte d'orages violents sont les suivants :

Prescott et Russell

Maxville - Alexandria (Casselman, Tayside, Riceville, Bloomington, St. Elmo, Dunvegan et Skye)

En revanche, pour le secteur d'Ottawa, de Gatineau, de la rivière du Lièvre et de Low - Wakefield, l'alerte est terminée.

Des avertissements de chaleur maintenus

Par ailleurs, Environnement Canada maintient les avertissements de chaleur pour les secteurs suivants : Gatineau, le Pontiac (Fort William - Shawville et de Rapides-des-Joachims), Ottawa (ville d'Ottawa Nord - Kanata - Orléans ville d'Ottawa Sud - Richmond - Metcalfe) et l'est ontarien (Cornwall - Lancaster Maxville - Alexandria Morrisburg - Long Sault Winchester - Newington).

On prévoit que les températures dépasseront les 30 degrés le jour et ne descendront pas en deçà de 20 degrés la nuit. Les valeurs combinées de température et d'humidité produiront un facteur humidex de 40.

Ces conditions devraient persister jusqu'à samedi.

Plus de détails à venir