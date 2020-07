COVID-19 : les Délices d’automne annulés

Étant donné l’ampleur des opérations, il devenait de plus en plus complexe d’assurer la mise en place et le respect de l’ensemble des mesures sanitaires émises par le gouvernement sans affecter grandement la qualité et l’identité de l’événement , a déclaré le président du conseil d’administration de la Corporation des événements de Trois-Rivières, Roger Picard, par voie de communiqué.

Plusieurs grands événements ont été annulés au Québec, parce que le respect des mesures d’hygiène rend leur tenue très difficile. C’est donc aussi le cas pour les Délices d’automne qui ont fait connaître leur décision mercredi.

Les organisateurs affirment avoir pris cette décision à contrecoeur . Ils promettent de tenir une 21e édition hors du commun .

Les 20e Délices d'automne se sont déroulés sur le site de l'Amphithéâtre Cogeco. Photo : Radio-Canada / Pascale Langlois

Tout comme l’an dernier, l’événement gastronomique devait se tenir cet automne sur l’esplanade de l’Amphithéâtre Cogeco. Il aura plutôt lieu du 8 au 11 octobre 2021.

En 2019, un nombre record d’exposants ont participé aux Délices d’automne. C’était la première fois qu’ils avaient lieu sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Auparavant, l’événement se tenait au parc portuaire.