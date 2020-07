Irving met à pied 250 employés

Les individus touchés se situent au Canada, aux États-Unis, en Irlande et au Royaume-Uni.

C’est la dernière décision que nous voulions prendre et nous sommes désolés pour tous ceux qui ont été touchés , peut-on lire dans le communiqué signé par le président d’Irving Oil, Ian Whitcomb, et la vice-présidente et directrice de la marque d’Irving Oil, Sarah Irving.

Les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre entreprise et notre industrie sont sans précédent. Comme beaucoup d’autres organisations, nous aurions espéré éviter ce scénario.

L'entreprise a indiqué se concentrer pour le moment sur le soutien aux travailleurs pendant cette transition.

Plus d'informations à venir.