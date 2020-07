Plus du tiers de la population active du Manitoba a perçu la PCU

Selon les dernières statistiques publiées par le gouvernement fédéral environ 246 000 Manitobains ont reçu de la Prestation canadienne d’urgence (PCU) depuis qu'elle est disponible. Cela représente plus d’un tiers de toute la main-d’œuvre de la province, indique le professeur d’économie à l’Université de Winnipeg, Phil Cyrenne.

La PCUPrestation canadienne d’urgence permet à des Canadiens qui doivent rester à la maison sans salaire en raison de la COVID-19 de toucher 2000 $ par période de quatre semaines.

Près de la moitié des bénéficiaires manitobains sont âgés entre 25 et 34 ans, selon les données du gouvernement fédéral.

Phil Cyrenne souligne que cette situation est préoccupante et aura un effet considérable sur le marché de l’emploi plus tard.

Il explique que de nombreux jeunes qui auront du mal à trouver un emploi en raison des conséquences économiques de la pandémie pourraient choisir de retourner aux études ou opter pour une réorientation de carrière.

C’est toujours un problème lorsque les jeunes tardent à trouver un emploi. Cela a un impact important , dit-il.

Répartition par sexe

Au Manitoba, le nombre de femmes qui ont reçu la Prestation canadienne d’urgence est presque égal au nombre d’hommes, soit respectivement 123 530 et 122 780.

Les données notent également que 130 personnes répertoriées comme faisant partie de la diversité ont perçu la PCUPrestation canadienne d’urgence .

Vue d'ensemble

À l’échelle nationale, 8 156 280 personnes ont reçu la Prestation canadienne d’urgence pendant au moins un mois, pour un montant de 53,53 milliards de dollars en paiements.

L’Ontario et le Québec comptent le plus grand nombre de bénéficiaires, soit 3 270 810 et 1 855 650, respectivement.

Elles sont suivies de la Colombie-Britannique (1 092 950), de l’Alberta (982 030) puis du Manitoba.