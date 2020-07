L’emploi des mères a été plus durement touché pendant la pandémie

L’emploi des mères a vraiment été plus durement touché pendant la pandémie, lance Sylvia Fuller, l’une des signataires de l’étude.

Les chercheuses ont utilisé des données de Statistique Canada sur la population active entre les mois de février et de mai 2020 pour leur étude publiée cette semaine dans la revue Analyse de politiques. Elles notent que l’écart s’est particulièrement creusé pour les mères moins éduquées.

Les mères moins éduquées plus touchées

Pour les mères avec des enfants d’âge scolaire et détenant un diplôme d’étude secondaire ou ayant une scolarité moindre, le taux d’emploi était de 1,6 % plus bas que celui des hommes en février. En mai, il était de 16,8 % plus bas.

Certains groupes sont plus vulnérables sur le plan économique et social en raison de la pandémie. Ce que nous voyons est que le travail des mères plutôt que celui des pères est fortement touché. Sylvia Fuller, sociologue, UBC

Pour les parents de tous les niveaux d’éducation, l’écart sur le plan de l’emploi, entre février et mai, entre les homme et les femmes est passé de 0,8 % à 7,3 % pour les parents d’enfants d’âge scolaire et de 1 % à 2,5 % pour les enfants d’âge préscolaire, souligne le papier.

Il relève aussi que chez les parents ayant une éducation universitaire, une différence est apparue au début de la pandémie, pour ensuite disparaître en avril. En effet, les parents plus éduqués ont souvent des emplois plus flexibles qui peuvent être accomplis de la maison, explique Mme Fuller.

Une pandémie qui exacerbent les écarts

Les chercheuses soutiennent que ces différences en matière d’emploi peuvent s’expliquer par différentes raisons, notamment par l’écart qui préexistait avant la pandémie, mais aussi par le fait que les mères sont plus susceptibles de travailler dans des emplois à temps partiel, souvent les premiers à être coupés en temps de crises économiques. De plus, elles avancent que dans les familles avec un moins haut niveau d’éducation, les mères travaillent dans des secteurs comme le commerce ou l'hôtellerie, des secteurs durement affectés par le confinement.

Elles pensent qu'un système garderie de public bien financé fait partie de la solution pour réduire les écarts.

Avec des informations de Rafferty Baker, CBC