Davantage de concierges réclamés dans les écoles terre-neuviennes d'ici la rentrée

En vertu des nouvelles règles annoncées lundi par le ministère de l’Éducation, les concierges dans les écoles francophones et anglophones se voient confier plus de responsabilités.

Mais les deux commissions scolaires ne prévoient pas, pour le moment, l’embauche de nouveaux concierges permanents.

Pour le moment ce n'est pas le cas, on ne nous a pas offert du financement supplémentaire , affirme Kim Christianson, directrice générale de l’éducation du Conseil scolaire francophone provincial (CSFP). Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas une question que nous allons regarder. C'est certain qu'on doit assurer la santé et le bien-être de tous.

Kim Christianson, la directrice générale de l'éducation du Conseil scolaire francophone provincial de Terre-Neuve-et-Labrdaor Photo : Radio-Canada / Marie Isabelle Rochon

La commission scolaire anglophone affirme qu’elle entame un effort intensif de recrutement de nouveaux concierges occasionnels pour remplacer les employés permanents en cas d’absence. Avant la pandémie, les écoles anglophones ne remplaçaient pas les concierges s’ils devaient s’excuser du travail pour une raison imprévue.

Les considérations budgétaires et le manque de personnel occasionnel ont forcé la commission scolaire à adopter la pratique de ne pas remplacer un concierge pour la première journée d’une absence inattendue. Heather May, porte-parole, Commission scolaire anglophone de T.-N.-L.

Cette pratique n’existera plus à compter de septembre, indique le directeur des finances de la commission scolaire anglophone, Terry Hall. Dans la péninsule d’Avalon seulement, il espère pouvoir faire appel à au moins 60 surnuméraires à compter de septembre prochain.

Ces nouvelles recrues ne seront pas affectées à des écoles spécifiques. Mais M. Hall spécifie que si nous nous rendons compte que nous avons besoin de ces surnuméraires de manière plus régulière, nous nous assurerons de travailler avec la province pour nous assurer qu’ils soient présents .

Consternation chez les syndicats

Alors que la province ne semble pas vouloir augmenter les budgets des commissions scolaires, Jerry Earle, le président de NAPE, le syndicat représentant la plupart des concierges dans les écoles à l’extérieur de Saint-Jean, s’inquiète de l’ampleur des nouvelles responsabilités accordées aux concierges.

Les niveaux de dotation des écoles avant la pandémie ne seront pas suffisants si on veut assurer que les installations soient nettoyées , affirme-t-il.

La solution n’est pas d’embaucher des employés occasionnels. Une équipe d’employés à temps plein qui sont dédiés à chaque école sera nécessaire. Jerry Earle, président, syndicat NAPE

Plus de 600 concierges travaillent dans les 263 écoles francophones et anglophones à Terre-Neuve-et-Labrador. Dans les plus petites écoles, un concierge à temps partiel nettoie les installations deux heures par jour. Une école de taille moyenne emploie au moins deux concierges à temps plein. L’école d’immersion Holy Heart of Mary, la plus importante école dans la province, compte cinq concierges.

Des ressources minimes avant la pandémie

Jerry Earle rappelle la longue liste des nouvelles directives concernant le nettoyage des écoles, qui comprend la désinfection régulière des surfaces qui sont souvent touchées et des équipements sportifs. Quand les élèves ne sont pas présents, un nettoyage en profondeur doit être effectué, selon la Santé publique.

Le président du syndicat NAPE, Jerry Earle Photo : Radio-Canada / Sherry Vivian

Auparavant, on nettoyait les escaliers et les rampes une fois par jour, peut-être une fois semaine. Pendant une situation d’urgence sanitaire, il faut les nettoyer beaucoup plus souvent , explique M. Earle. Il faut examiner les ressources dans les écoles dans ce contexte. Elles étaient minimes avant la pandémie.

Dean Ingram, président du syndicat provincial des enseignants, ajoute que les enseignants lui ont déjà confié qu’ils souhaitent que les normes de nettoyage dans les écoles soient plus exigeantes.

Notre personnel d’entretien travaille déjà à la limite de sa capacité. Comment est-ce qu’on peut lui donner plus de responsabilités sans augmenter le nombre de travailleurs? se demande-t-il.

Il faut investir dans le nettoyage des écoles

Le député Jim Dinn, porte-parole en éducation du Nouveau Parti démocratique, réclame que le gouvernement embauche plus de travailleurs à temps plein d’ici la rentrée. Il souligne ainsi que si les écoles veulent être préparées pour septembre, il faut les recruter dès maintenant.

Jim Dinn, porte-parole du Nouveau Parti démocratique en matière d'éducation Photo : Radio-Canada

Il faut investir dans le nettoyage des écoles. On ne peut pas dire [aux commissions scolaires] qu’on ne leur donne pas un financement supplémentaire , estime-t-il. Il faut embaucher plus de travailleurs dans certains cas pour que ce plan fonctionne. Et l’argent devra venir du gouvernement.

Une porte-parole du ministère de l’Éducation indique que les concierges recevront bientôt une liste des nouveaux protocoles en matière du nettoyage des écoles.