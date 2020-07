La Saskatchewan réglemente les titres de conseiller et de planificateur financier

En promulguant la semaine dernière une loi au sujet des conseillers et des planificateurs financiers, la Saskatchewan veut protéger davantage les consommateurs et les investisseurs en « garantissant que les personnes qui utilisent ces titres » sont conformes aux exigences du poste.

Avant que la loi ne soit promulguée, quiconque pouvait s’improviser conseiller ou planificateur financier puisqu’aucune restriction n'était en place dans la province pour savoir qui pouvait se faire appeler ainsi.

Depuis vendredi, la Saskatchewan encadre le métier afin de s’assurer que les personnes qui utilisent ces titres ont bel et bien l’éducation appropriée, mais aussi qu’elles possèdent les informations d’identification nécessaire à la bonne pratique du travail.

La province devra toutefois préciser plusieurs détails importants, comme la définition exacte de ce qu’est un conseiller ou un planificateur financier.

Une interprétation trop large pourrait signifier que toutes les personnes, y compris les conseillers financiers des grandes institutions bancaires, devront faire l’objet d’une évaluation par un organisme de réglementation afin de s’assurer qu’elles ont les documents appropriés pour utiliser ces titres.

Il reviendra à la Régie des finances et de la consommation de décider quelles organisations seront chargées de réglementer et de fournir les titres officiels aux conseillers et aux planificateurs financiers.

En promulguant la loi, le gouvernement de la Saskatchewan suit les traces de l’Ontario, qui a adopté une réglementation similaire en mai 2019.

Avec les informations de Brian Rodgers