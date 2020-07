Redécoupage municipal à Ottawa : une « gifle au visage », selon des conseillers

Mardi, le Comité des finances et du développement économique de la Ville a reçu un compte rendu de l’examen des limites des quartiers de la ville.

L’objectif de cet exercice est d’améliorer la représentation de la population qui a augmenté de façon inégale à Ottawa, ce qui a créé une disparité entre les électeurs et une charge de travail disproportionnée pour les conseillers et leur personnel.

Les consultants Beate Bowron Etcetera Inc., The Davidson Group et Hemson Consulting Ltd. ont été embauchés pour présenter différents scénarios.

Deux des cinq options maintiennent le nombre actuel de quartiers à 23. Une autre propose une réduction à 17 quartiers, tandis que les deux dernières options augmentent le nombre à 24 et 25 quartiers respectivement.

Le conseiller Mathieu Fleury n'appuie aucune des propositions du redécoupage des quartiers (archives). Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Le conseiller Mathieu Fleury soutient qu’il n'appuiera aucun des cinq tracés proposés. Toutes les suggestions scindent en deux le quartier Rideau–Vanier qu'il représente.

On considère la population comme étant un facteur principal de vote. Mais ce qu’on néglige, ce sont tous les facteurs uniques comme les institutions postsecondaires, les collèges et universités, les zones commerciales , illustre-t-il. Ils [les consultants] ne donnent pas de valeur officielle à ces éléments-là. Moi, si je suis un propriétaire de petite entreprise, j’ai autant besoin de représentation d’un conseiller que comme résident.

Mathieu Fleury n’est cependant pas contre l’idée de redessiner la carte et d’ajouter des conseillers municipaux au centre-ville. Le découpage n’est pas nécessairement négatif si on est capable d’obtenir une représentativité , souligne-t-il.

Si on divise la Basse-Ville et la Côte-de-Sable et on est capable d'avoir deux élus francophones, on vient de gagner quelque chose. Mathieu Fleury, conseiller municipal du quartier Rideau–Vanier

Ce qui compte, c’est combien de gens sortent voter et si on a de bons candidats , conclut-il.

Le conseiller de Kanata–Sud, Allan Hubley, a pour sa part de la difficulté à comprendre pourquoi la rivière Carp ne délimiterait plus Kanata de Stittsville.

Sur de nombreuses cartes, les consultants ont en effet déplacé la frontière jusqu'à la promenade Terry-Fox. L'ancien hôtel de ville de Kanata, le parc d'affaires de Kanata–Sud et le centre de loisirs de Kanata se retrouveraient ainsi dans la ville voisine de Stittsville.

Ce sera perçu par le public comme une gifle au visage , a lancé mardi le conseiller Hubley à la réunion du Comité des finances et du développement économique.

Des quartiers divisés

De l’autre côté de la ville, le conseiller du quartier Orléans, Matthew Luloff, est également déçu par le redécoupage qui diviserait les quartiers existants, selon lui.

Le conseiller du quartier Orléans d'Ottawa, Matthew Luloff (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Si on présente des options au conseil, ça devrait être de vraies options. Et à l'est, ces options n'existent tout simplement pas , a lancé M. Luloff.

Pas de solution simple

Le conseiller du quartier Stittsville, Glen Gower, doute quant à lui que les résidents s'inquiètent autant des limites des quartiers que leurs représentants politiques.

Les frontières sont importantes d'un point de vue administratif, mais ce n'est pas la façon dont les gens définissent leur communauté , a-t-il déclaré.

Il n'y a pas de solution simple lorsque l'objectif déclaré est de maintenir les quartiers à 23 sièges , ont précisé les consultants. Selon eux, 26 ou même 27 quartiers pourraient être nécessaires, afin de maintenir ceux existants dans la ceinture de verdure, tout en accueillant la population croissante de la banlieue.

Les différentes options feront l'objet d'une autre série de consultations publiques cet automne. Un rapport final devrait être présenté au conseil municipal possiblement en décembre.

Avec les informations de Kate Porter et de Frédéric Pepin