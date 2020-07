Comment développer une stratégie pour le tourisme culinaire autochtone en Ontario?

Indigenous Tourism Ontario (ITO) veut transformer l’expérience culinaire autochtone et a élaboré une stratégie pour l'étendre à toute la province.

En 2019, Kevin Eshkawkogan, président et directeur de l' ITOIndigenous Tourism Ontario , affirmait vouloir amener les entreprises culinaires autochtones à un certain niveau afin qu'elles puissent répondre adéquatement à la demande du marché .

Cette année, son organisme a reçu les moyens de développer une telle stratégie.

L’organisme a reçu 200 000 $ du gouvernement fédéral au mois de mai pour développer sa stratégie de tourisme culinaire autochtone dans la province.

Kevin Eshkawkogan a élaboré une série d'initiatives visant à développer le tourisme culinaire autochtone en Ontario. Photo : CBC / Angela Gemmill

Mais comment définir cette expérience culinaire autochtone? M. Eshkawkogan ramène cette question à sa plus simple expression.

Lorsque nous repensons à nos grands-parents, chaque fois que ceux-ci recevaient des invités, il y avait toujours de la nourriture ou des boissons d’offertes. Kevin Eshkawkogan, président et directeur d'Indigenous Tourism Ontario (ITO).

Selon lui, l’aspect le plus important qui sous-tend le tourisme culinaire autochtone, c’est de permettre aux exploitants d’entreprises de tourisme autochtone de raconter leur histoire dans leurs propres mots .

Quand nous racontons notre histoire , explique-t-il, la nourriture est toujours une grande partie de celle-ci .

Celui-ci rappelle que le tourisme autochtone n’est pas quelque chose de nouveau, que ses ancêtres ont pratiqué des formes de tourisme autochtone depuis plus de 500 ans .

L’ ITOIndigenous Tourism Ontario souhaite créer des infrastructures et développer un registre de connaissances nécessaires pour ajouter la nourriture à l’offre touristique autochtone de la province.

Le tourisme autochtone est un secteur en plein essor en Ontario. En mai 2019, l’Association touristique autochtone du Canada recensait plus de 558 entreprises et près de 13 000 emplois dans ce secteur, dans la province.

Des pas de géants à accomplir

Des aveux de M. Eshkawkogan, la tâche n’est pas simple : entreprendre une telle démarche signifie sortir des sentiers battus.

Il s’agit probablement de la première stratégie culinaire autochtone au monde , explique-t-il en parlant de la stratégie qui est présentement développée dans le Nord de l’Ontario.

Un pow-wow, comme celui qui est organisé à l'île Manitoulin, permet d'initier les touristes à la culture autochtone. Photo : CBC / Yvon Theriault

Il explique que cette stratégie se décline en deux volets.

D’abord, soutenir les entrepreneurs afin de pouvoir offrir la nourriture dans le cadre de leur expérience touristique.

Cet aspect de la stratégie comprend la création d’un centre d’excellence culinaire autochtone, qui aura comme objectif de documenter les traditions culinaires de toutes les nations autochtones de la province.

Le second volet de la stratégie est de favoriser l’accès des Ontariens à ces initiatives culinaires.

Pour ce faire, M. Eshkawkogan veut faire un inventaire des initiatives afin de savoir où c’est possible de se procurer des produits autochtones .

Pour accroître la demande, il souhaite aussi offrir un service pour jumeler des clients aux entreprises.

L’objectif final de la stratégie de tourisme culinaire autochtone, selon lui, est que la cuisine autochtone fasse partie de l’assiette des Ontariens.

J’en parlais avec un ami qui est cuisinier et on se disait que ça serait incroyable qu’un Ontarien se dise un jour "j’ai faim et j’aurais envie de manger de la nourriture mohawk" , explique-t-il.

La nourriture au coeur des célébrations

Pour Trudy Metcalfe, une Inuk du nord du Labrador maintenant installée dans la région d’Ottawa, la popularisation de l’expérience culinaire autochtone doit passer par les rassemblements et les célébrations.

Elle-même impliquée dans l’éducation populaire à la cuisine des Inuits, Mme Metcalfe affirme que, dans sa culture, la nourriture est aussi une partie cruciale de toutes les célébrations.

Chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer dans la communauté inuit, il y a de la nourriture , ajoute-t-elle.

Pour elle, les festivals culinaires sont une occasion de populariser la nourriture autochtone.

Ça permet aux personnes d’essayer de nouvelles choses, d’innover , explique-t-elle.

Elle-même active au sein du festival du Solstice d’été autochtone au mois de juin, elle a pu montrer, par vidéoconférence, comment cuisiner un plat à base d’omble chevalier.

L'omble chevalier utilisé par Trudy Metcalfe dans son atelier culinaire a été pêché dans l'Arctique. Photo : iStock

Mme Metcalfe rappelle cependant que la popularisation de la cuisine autochtone doit permettre d’aider les communautés autochtones.

Elle ajoute qu'essayer la cuisine inuit permet de soutenir les pêcheurs et les chasseurs locaux qui oeuvrent dans les régions nordiques.