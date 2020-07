Les producteurs de grains déplorent une saison « catastrophique »

Cette année, le redoux connu au mois de mai combiné à la sécheresse cause d'importants dommages dans les champs. Ces aléas météo s'ajoutent aux défis engendrés par la crise sanitaire, ainsi qu'aux problèmes d'approvisionnement en carburant connus l'automne dernier.

On a des producteurs que leur maïs a gelé et ils ont dû resemer. Les oignons ont gelé et les fraises hâtives aussi,

Stéphane Vaillancourt, président de la Fédération des producteurs de grains de l’UPA Estrie