Trois nouveaux cas de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Depuis le début de la semaine, la santé publique a donc rapporté cinq cas supplémentaires, dont deux lundi.

Parmi les nouveaux cas, un provient de la MRC Lac-Saint-Jean-Est et les deux autres de la MRC Maria-Chapdelaine. C'est également de ce secteur que proviennent les deux cas rapportés lundi.

Le nombre de morts demeure inchangé depuis le mois de mai, avec 26.

Les nouvelles données ont été mises à jour mercredi en fin d’avant-midi sur le site Internet du gouvernement du Québec.

À l’échelle de la province, on rapporte 82 nouveaux cas de COVID-19 et 13 décès supplémentaires. Le total est de 56 079 cas au Québec et 5603 morts.