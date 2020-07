Le train de Charlevoix pourrait opérer cet été

La direction évalue présentement la possibilité d'offrir des allers-retours entre Baie-Saint-Paul et La Malbaie.

La saison du train de Charlevoix avait été annulée en mai en raison de la pandémie, mais depuis le début du déconfinement, les touristes sont nombreux dans Charlevoix.

La direction souhaite donc profiter de l'accès à la clientèle présente dans la région.

Le projet doit être présenté au conseil d'administration du train de Charlevoix.

La décision d'offrir ou non les trajets Baie-St-Paul-La Malbaie sera prise d'ici la semaine prochaine.

Relance de l'industrie touristique

Ces nouveaux trajets pourraient s’ajouter aux efforts de relance de l’industrie touristique dans la région.

La ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé mardi l’octroi d’une aide financière de 1 617 243 $ pour l’industrie touristique de Charlevoix.

Tourisme Charlevoix s’est vu accorder une aide de 1 122 343 $, alors que l'entreprise Réflexion-Maisons miroirs reçoit près de 300 000 $ pour acquérir deux terrains et construire deux habitations inspirées par le design minimaliste scandinave.

Ces maisons miroirs seront munies de spas et se fonderont dans le décor en reflétant la nature environnante.

Le projet de Momentôm Refuges Nature reçoit pour sa part une aide financière de près de 200 000 $.

L’objectif est de faciliter l’acquisition et l’installation de six prêts-à-camper, aménager des sentiers, installer des clôtures et de l'éclairage pour le stationnement et construire des cabanes de services pour les unités d'hébergement.