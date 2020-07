Les Hurons-Wendats veulent faire partie du projet d'agrandissement du Port de Québec

Konrad Sioui estime que le projet Laurentia sera bénéfique pour l'économie de la région.

S’il souhaite que les Hurons-Wendats puissent collaborer au projet, c’est surtout pour s'assurer qu'il va respecter l'environnement.

Ce serait bien que la nation soit impliquée directement, pour protéger la question environnementale. Être une police d’assurance, siéger sur les conseils d’administration, être partie prenante. On va aussi loin que trouver du financement pour participer comme actionnaire et avoir une voix , affirme Konrad Sioui.

Le projet Laurentia du port de Québec Photo : Port de Québec

Rappelons que le Port de Québec souhaite aménager un terminal de conteneurs de 775 millions de dollars dans le secteur Beauport. Il aurait en longueur l'équivalent de six terrains de football, serait électrifié et presque entièrement automatisé.

Selon les plans initiaux, la construction devrait débuter en 2021.

Expertise

Le grand chef mentionne que plusieurs organismes de Wendake possèdent l’expertise nécessaire pour évaluer les répercussions du projet Laurentia sur les habitats d’espèces qui vivent dans le fleuve Saint-Laurent.

On a des entreprises de recherche dans le domaine du bar rayé. On a des spécialistes de l’anguille. On a beaucoup, beaucoup de cordes à notre arc. On ne veut pas juste être des gens qui vont appuyer un projet pour appuyer un projet , illustre Konrad Sioui.

Réponse aux Mohawks?

Les dirigeants de la nation mohawk ont exprimé des craintes, il y a quelques années, concernant le projet Laurentia. Ils se disent plus favorables au projet de terminal de conteneurs du port de Montréal, à Contrecoeur.

Konrad Sioui tient à les rassurer.

On n’est pas à Contrecoeur ici, on n’est pas à Montréal ici. On travaille pour notre région. Les Mohawks avaient soulevé des inquiétudes, il y a quelques années, concernant le bar rayé et son habitat. Nous sommes en train de faire des études. Que personne ne s’effraie. On est sur le dossier , affirme le grand chef de la nation huronne-wendat.

Plus de détails à venir