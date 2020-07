Un nouveau parc national pourrait être créé à Tadoussac

Des ateliers d'échange à ce sujet se tiennent mercredi et jeudi par vidéoconférence dans le but de relancer les discussions entre les citoyens et la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec , indique le maire de Tadoussac, Charles Breton.

Les gestionnaires de la société d'État présenteront leur vision de ce que pourrait éventuellement devenir le parc national des Dunes-de-Tadoussac.

Contrairement aux projets présentés par le passé, le nouveau parc aurait une certaine autonomie et son plan de développement propre , précise Charles Breton, et son territoire ne serait pas annexé à celui du parc du Fjord-du-Saguenay.

Il ne serait plus question d'annexer les dunes de Tadoussac au parc national du Fjord-du-Saguenay, mais plutôt de créer un tout nouveau parc (archives). Photo : iStock

Actuellement, c'est le gouvernement provincial qui est propriétaire du territoire visé pour la création d'un nouveau parc.

Il n'y a pas de propriétaire privé pour en faire la surveillance et c'est un peu devenu une patate chaude pour nous parce qu'il y a du camping illégal qui se fait et la détérioration du territoire, parfois, on peut la constater. Charles Breton, maire de Tadoussac

Charles Breton n'exclut pas la possibilité d'un partenariat entre la Municipalité et la SépaqSociété des établissements de plein air du Québec afin de créer ce nouveau parc.

C'est d'abord et avant tout un paysage unique, mais aussi au niveau de la flore, il y a des espèces qui sont uniques au monde dans ce secteur-là , dit-il.