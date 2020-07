Le feu au nord du lac Saint-Jean en voie d’être maîtrisé au complet

Les précipitations ont grandement contribué à diminuer l’intensité de l’incendie.

On a reçu beaucoup de pluie au cours des derniers jours et on en recevra encore d’ici samedi. Josée Poitras, porte-parole, SOPFEU

Environ 80 pompiers forestiers sont toujours sur le terrain. Au plus fort de l’incendie, ils étaient plus de 200. Les sapeurs de l’Alberta ont quitté la région mardi et ceux de l’Ontario le feront bientôt.

Un avion-citerne en provenance de l'Ontario se pose à l'aéroport de Roberval. Photo : Radio-Canada / Steeven Tremblay

Ceux qui restent s’attardent surtout aux points chauds qui persistent. Ils s’affairent également à sécuriser les secteurs ravagés par l’incendie de façon à préparer la réouverture du territoire pour que les villégiateurs puissent y accéder. Plusieurs d’entre eux sont impatients de retourner en forêt pour constater les dégâts sur leur propriété.

D’autres incendies

Par ailleurs, 18 incendies sont en cours en ce moment au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la foudre a allumé quelques brasiers au nord du feu de Chute-des-Passes. La SOPFEU assure toutefois qu'ils seront rapidement maîtrisés.

L’interdiction de faire des feux à ciel ouvert en forêt ou à proximité est levée depuis mardi soir.