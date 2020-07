Hydro One enquête sur des pannes intermittentes dans le Nord-Est

Un hélicoptère a notamment été déployé lundi pour examiner les lignes de transmission, écrit Alex Stewart, porte-parole d’Hydro One.

Mardi, des équipes ont inspecté le poste électrique Martindale, à Sudbury, ainsi que 6 postes de distribution.

Alors que les équipes continuent d’enquêter sur les causes, nous encourageons les clients qui continuent de subir des coupures de courant momentanées à nous contacter au 1-800-434-1235 , écrit M. Stewart.

Cela permettra aux équipes de déterminer l’endroit exact où se produisent les coupures de courant momentanées , ajoute-t-il.

Hydro One a pour objectif de fournir aux résidents et aux entreprises de la région de Sudbury et de Nipissing une énergie sûre et fiable. Nous savons que les pannes sont perturbatrices, d’autant plus qu’un grand nombre de personnes sont chez elles en ce moment.

Alex Stewart, porte-parole d’Hydro One