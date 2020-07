Une association de parents de la DSFM demande une enquête indépendante sur le racisme

Dans la foulée d’allégations de racisme au Collège Louis-Riel à Winnipeg, l’association Parents contre le racisme réclame la tenue d’une enquête indépendante afin de faire lumière sur les présumés incidents, et pour empêcher que de tels incidents se reproduisent.

Certains anciens élèves du Collège Louis-Riel (CLR), une école secondaire française de Winnipeg, ont raconté à Radio-Canada qu'ils auraient été victimes de racisme de la part de camarades de classe, mais aussi d’enseignants au sein de l’établissement.

Des dizaines d’incidents qui auraient eu lieu entre 2002 et 2019 ont été relatés par une vingtaine de personnes.

La direction de la Division scolaire franco-manitobaine (DSFM) affirme qu’elle n’était pas au courant de ces allégations et que le racisme n’a aucune place dans ses établissements. Elle souhaite maintenant ouvrir le dialogue à ce sujet.

Ben Maréga a fondé l’association Parents contre le racisme, qui regroupe des parents d’élèves de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , à la suite de la mobilisation en réponse à la mort de George Floyd aux États-Unis. L’association vient tout juste d’être enregistrée auprès de la province.

Le 17 juin, M. Maréga a fait une présentation à la Commission scolaire franco-manitobaine pour déposer une pétition visant à instaurer la journée annuelle Ensemble contre le racisme dans les écoles de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine , signée par 1400 personnes, dont la plupart sont des parents d’élèves de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine . Il a aussi demandé que l’antiracisme devienne une partie explicite du nouveau plan stratégique quinquennal de la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine en cours d’élaboration.

Je n’ai pas été surpris de lire ces allégations, car en préparant la pétition, nous avions déjà discuté avec un certain nombre de leaders , affirme Ben Maréga, qui ajoute, les allégations sont très inquiétantes et sont très graves .

Il demande donc, au nom de Parents contre le racisme, une commission d’enquête indépendante à la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine .

Dans un courriel envoyé mardi à la Division scolaire il affirme : nous avons discuté avec les présumées victimes et avons écouté leur plainte [...] nous sommes conscients que vous prenez ces allégations très au sérieux et que vous ne ménagerez aucun effort pour clarifier la situation et la corriger si les accusations s’avéraient vérifiées .

C’est dans ce sens que nous demandons une commission d’enquête indépendante pour élucider la situation au CLR et faire rapport à la communauté avec des recommandations de résolution et de prévention d’autres cas potentiels , poursuit-il.

Il propose que la commission soit composée de parents d’élèves, de pédagogues indépendants, de professionnels indépendants de la sociologie et de membres d’organisations de défense des droits de la personne, et qu’elle respecte la diversité.

Il faut ratisser large : il faut aller dans ces écoles et travailler avec tout le monde. On espère qu’il va en sortir des recommandations qui vont être suivies, qui vont être implantées. C’est la première étape , a-t-il indiqué à Radio-Canada.

Je vois le racisme comme un virus qui infecte les gens. Des fois, les gens ne savent même pas qu’ils sont infectés. Ben Maréga, fondateur, Parents contre le racisme

M. Maréga souligne l’importance d’effectuer des changements institutionnels pour contrer de manière permanente les incidents racistes.

Mardi soir, la DSFMDivision scolaire franco-manitobaine n’avait pas répondu à une demande d’entrevue de Radio-Canada.

Avec les informations d'Amélie David