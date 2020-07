Plus d’insectes que d’habitude cette année

L’exterminateur Éric Blackburn confirme que les insectes sont nombreux cette année. Selon lui, ils ont profité des conditions idéales pour proliférer.

Les sols ont été humides en raison du printemps tardif et des précipitations abondantes et c’est maintenant le temps chaud qui pousse certaines bestioles, les fourmis notamment, à s’inviter à l’intérieur.

C’est un phénomène assez commun. Elles vont chercher l’humidité à l’intérieur des maisons pour se rafraîchir , explique Éric Blackburn.

La fourmi des sables, très commune au Saguenay-Lac-Saint-Jean, entre et sort en quête de fraîcheur et aussi de nourriture. La fourmi charpentière s’installe quant à elle de manière plutôt permanente et nécessite une intervention plus agressive.

La fourmi charpentière est plus tannante parce qu’elle va se répandre à l’intérieur des maisons et va faire son cycle de vie à l’intérieur. Éric Blackburn, exterminateur, Bio-Pro Extermination

Il n’y a pas que les fourmis qui sont plus nombreuses cette année. Les guêpes profitent des conditions optimales pour construire leurs nids et les perce-oreilles sont déjà au rendez-vous.

Ces derniers ne survivent toutefois pas longtemps quand ils ne sont pas dans leur milieu naturel.