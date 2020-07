Les piscines Pan Am et Cindy Klassen de Winnipeg rouvriront prudemment le 20 juillet

Les Winnipégois pourront bientôt profiter de deux piscines intérieures et ramasser des livres dans pratiquement toutes les bibliothèques municipales. Il s’agit d’une nouvelle phase de la réouverture des services de la Ville de Winnipeg.

Toutes les bibliothèques de la Ville devraient rouvrir d’ici le début août, selon Jay Shaw, le chef adjoint du service d'incendie et de soins paramédicaux de Winnipeg.

Pour leur part, la piscine du complexe récréatif Cindy Klassen et la piscine Pan Am rouvriront le 20 juillet. Les piscines extérieures et les pataugeoires ont rouvert la semaine dernière. Les personnes souhaitant utiliser ces installations doivent s’inscrire en ligne ou en appelant le 311.

De plus, environ 195 employés des services communautaires mis à pied pendant la pandémie ont été rappelés au travail, selon le maire de Winnipeg Brian Bowman. Cela s'ajoute aux près de 400 employés qui ont été rappelés dans le cadre d'une phase antérieure de réouverture en juin.

Neuf pour cent des employés de la Ville, soit 927 au total, y compris des chauffeurs d’autobus, ont été mis à pied lors des fermetures de services afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus.

Cela inclut 674 employés du département des services communautaires de la Ville, 229 chauffeurs d'autobus permanents et 24 opérateurs d'autobus sans permanence, selon le maire.

Cette décision a été très difficile, mais elle était nécessaire, dit-il, nous savons que ce sont des Winnipégois, nous savons que ce sont des Winnipégois avec des familles. […] Je tiens à les remercier.

En ce qui concerne le rappel du personnel des transports en commun mis à pied, Jay Shaw dit que le nombre actuel d'usagers se situe entre 50 et 60 % de la capacité normale pour cette période de l'année.

Les bus voient en moyenne sept à neuf passagers, dit-il, la ville réévaluera quand rappeler plus de personnel de transport en commun à mesure que la demande augmente.

D’ici début août, la ville rouvrira partiellement toutes les succursales de la bibliothèque municipale pour le service de ramassage, à l'exception de la Cornish Library, qui est en rénovation. Les clients pourront également accéder aux services de référence téléphoniques et rapporter des livres.

Trois succursales, soit la bibliothèque du Millénaire, la bibliothèque Henderson et la bibliothèque Pembina Trails sont actuellement ouvertes pour le service de ramassage.

Avec les informations de Bryce Hoye