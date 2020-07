Transmission de la COVID-19 par l’air : « des preuves émergent », reconnaît l'OMS

Nous reconnaissons que des preuves émergent dans ce domaine et, par conséquent, nous devons être ouverts à cette possibilité, et comprendre ses implications , a déclaré Benedetta Allegranzi, une responsable de l'OMS, lors d'une conférence de presse virtuelle.

La veille, un groupe composé de 239 scientifiques provenant de 32 pays avait sonné l'alarme sur ce mode de contagion dans un article publié dans la revue Clinical Infectious Diseases. La Dre Caroline Duchaine, qui est professeure de microbiologie et directrice du Laboratoire de recherche sur les bioaérosols de l'Université Laval, fait partie des signataires.

Les particules qu'on appelle aérosols sont des particules pour lesquelles la gravité n'agit à peu près pas, donc elles restent dans l'air et suivent les courants d'air, un peu comme un gaz finalement, elles vont se promener un petit peu , a expliqué la Dre Duchaine en entrevue à 24•60.

Ce que la lettre demande à l'OMS, c'est de reconnaître ce risque-là, mais dans certaines situations particulières [...] : les endroits avec beaucoup d'achalandage, donc plusieurs personnes, contacts prolongés et mauvaise ventilation. On revient à la situation des CHSLD, où c'est ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens malades, il y a un contact prolongé et il n'y a pas de ventilation dans plein d'endroits.

Dre Caroline Duchaine, directrice du Laboratoire de recherche sur les bioaérosols de l'Université Laval