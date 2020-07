Les embarcations ont la cote cet été

Plusieurs commerçants de la région vendent plus de bateaux et de motomarines qu’à l’habitude cette année. L’engouement pour les vacances en plein air causé par la COVID-19 combiné au beau temps des dernières semaines a favorisé les ventes d’embarcations.

Chez Impérium, 60 motomarines ont été vendues au mois de juin, alors que le concessionnaire en vend normalement une vingtaine à cette période. La demande est telle qu’il manque d’embarcations.

La vice-présidente aux opérations d’Impérium, Hélène Fréchette, constate un engouement de la part des consommateurs qui souhaitent encourager les commerçants locaux.

Je pense aussi qu’il y a eu une super belle prise de conscience de l’achat, ce qui est très important et qui a pris une ampleur très importante. Nous, ici on emploie 40 personnes, donc l’achalandage et la confiance que le client nous offre, on est super heureux de ça , affirme-t-elle.

Du côté de la location d’équipements marins, les kayaks et les planches à pagaie n’ont jamais été aussi populaires.

Chez Équinox Aventure, les employés travaillent sans relâche ces jours-ci pour servir la clientèle qui provient autant de la région que de l’extérieur.

D’après le reportage de Marie-Michèle Bourassa