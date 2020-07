Une vague de chaleur comme Toronto n’en a pas connu depuis presque 20 ans

Depuis la fin de semaine dernière, le sud de l’Ontario connaît la vague de chaleur la plus prolongée depuis 2001, qui doit durer 9 jours consécutifs.

Selon les prévisions d'Environnement Canada, les températures diurnes maximales continueront de se chiffrer au-dessus de 30 degrés Celsius d'ici la fin de la semaine, avec un humidex de 37 à 43.

Les températures nocturnes de près de 20 degrés Celsius offrent peu de répit de la chaleur.

Nous avons la chance d'avoir une cour où il y a beaucoup d'arbres , raconte Régine Epolo-Mayeb, la directrice du Centre de la petite enfance Les Amis Du Monde.

Elle affirme que pour l’instant les enfants ne se plaignent pas de la chaleur accablante, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps à la maison où ils se sont ennuyés .

La COVID-19 a fait que les activités doivent se faire sur place dans les garderies. Les sorties vers les piscines et les pataugeoires ne se feront pas cet été. Photo : Radio-Canada / Denis Wong

À la Garderie Du Soleil Levant, qui vient d’ouvrir ses portes mardi, les jeux à l’intérieur dans les salles de classe climatisées sont privilégiés pour l’instant. La garderie organiserait en temps normal des sorties à la piscine, mais à cause de la COVID-19, les activités doivent se faire sur place à la garderie , explique la directrice, Sifa Mujinya Mupepi.

Comme au Centre de la petite enfance Les Amis du Monde, la Garderie Du Soleil Levant s’assure que les jeunes boivent de l’eau à longueur de journée.

Les familles amènent des gourdes d'eau qui sont vides et on les remplit, mais on a toujours des bouteilles d'eau en extra pour les élèves qui n'ont pas de gourdes ou qui les oublient , assure Mme Mujinya Mupepi.

La pire vague de chaleur depuis 2001

La chaleur en soi n'est pas exceptionnelle, mais quand on parle d'une vague de chaleur aussi longue, oui c’est exceptionnel , souligne le météorologue d’Environnement Canada ( ECCC ), Gerald Cheng.

Selon les données d’ ECCC , la dernière fois que Toronto a connu une vague de chaleur qui a duré 9 jours était en 2001, du 1er août au 9 août. La vague de chaleur la plus longue à Toronto a eu lieu du 24 août au 4 septembre 1953, quand la ville a connu douze journées d’affilée avec des températures de 30 degrés Celsius ou plus.

Environnement Canada prévoit des températures au-dessus des normales cet été. Photo : Radio-Canada

Ce n’est pas juste la température maximale qui pose des problèmes, mais souvent c'est la température de nuit. Gerald Cheng, météorologue d'Environnement Canada

Le météorologue explique c’est un problème surtout pour les grandes villes comme Toronto où il y a beaucoup de tours d’habitation, où la chaleur reste coincée.

Environnement Canada conseille de boire beaucoup d’eau et d’éviter les activités physiques en après-midi, et de bien surveiller les effets des maladies causées par la chaleur : enflure, éruptions cutanées, crampes, évanouissements, épuisement dû à la chaleur, coup de chaleur et l'aggravation de certains problèmes de santé.

En 2018, le sud de l’Ontario avait connu ce qui avait été appelé a l’époque la pire canicule depuis des années en Ontario. La vague de chaleur aurait été liée à 3 morts en Ontario.

Les grandes chaleurs à l’ère de la COVID-19

Selon Martin Johnston, surintendant aux Services paramédicaux de Toronto, être un bon voisin est essentiel pendant cette période de canicule prolongée.

La chaleur accablante s'abat sur Toronto cette semaine. Les températures seront supérieures à 30 degrés Celsius dans la métropole. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Ce qui est important c'est de penser à notre population plus vulnérable, à nos voisins, notre famille. S'ils n'ont pas accès à de l’air conditionné, il faut les aider à en trouver , explique-t-il. Une enquête de Statistique Canada a révélé que seulement 60 % des ménages canadiens avaient accès à un climatiseur en 2017.

La pandémie de COVID-19 complique l’accès aux services normalement mis en place par la Ville de Toronto pour combattre les grandes chaleurs.

La Ville a ouvert toutes ses piscines extérieures  (Nouvelle fenêtre) , mais à une capacité réduite. Les nageurs devront fournir leur prénom et un courriel ou un numéro de téléphone pour faciliter le traçage des contacts avec le service de santé publique de Toronto si nécessaire, et ils seront limités à des séances de 45 minutes pour permettre le nettoyage.

Les jeux d'eau sont ouverts dans les parcs, mais pas toutes les pataugeoires, qui sont rouvertes de façon graduelle depuis le 1er juillet.

Les plages de la Ville ont été l’objet de débat, quand le maire John Tory a affirmé qu’il ne demanderait pas leur fermeture, malgré certains attroupements qui ont été constatés aux plages Woodbine et Bluffers dans les dernières semaines. Le maire a déclaré vouloir faire confiance aux Torontois de respecter les mesures de distanciation physique.

De nombreuses installations qui faisaient partie des espaces du réseau de secours thermique de la ville de Toronto sont fermées en raison de COVID-19. La Ville a donc ouvert des centres de rafraîchissement d'urgence. Photo : Radio-Canada

La Ville a aussi mis sur pied quinze centres de rafraîchissement d’urgence un peu partout à Toronto où les résidents qui n’ont pas accès à un lieu de repos frais peuvent échapper à la chaleur accablante de 7 h à 23 h. Le centre de Metro Hall au centre-ville est ouvert toute la nuit.