Canicule : des élus veulent des centres de rafraîchissement au centre-ville d'Ottawa

Les trois centres de rafraîchissement d’urgence ouverts par la Municipalité sont le Centre Ron-Kolbus Lakeside, l'aréna Bernard-Grandmaître et le Centre communautaire Heron, respectivement situés dans l'ouest, dans l'est et dans le sud-est d'Ottawa.

Décevant de constater qu’il n’y a pas de centre de rafraîchissement d’urgence au centre-ville, où il y a une forte densité de population et des voisinages a faible revenu , a lancé sur Twitter Catherine McKenney, qui représente le quartier Somerset à la table du conseil municipal.

Son collègue du quartier Rideau-Vanier se pose la même question. Une partie du territoire que représente Mathieu Fleury est desservie par l'aréna Bernard-Grandmaître, mais bon nombre de ses électeurs sont laissés à eux-mêmes pour affronter la chaleur accablante.

Les résidents de la Côte-de-Sable, les résidents de la Basse-Ville d’Ottawa et du centre-ville ne sont pas bien desservis , a fait remarquer M. Fleury. On a l’infrastructure, on a des centres récréatifs. On pourrait les ouvrir pour donner accès à ces espaces-là à ceux qui ont un espace résidentiel très restreint, mais qui n’ont pas accès à l’air climatisé.

Le conseiller Fleury et Catherine McKenney comptent faire davantage pression pour que la Ville d'Ottawa ouvre un centre de rafraîchissement dans son cœur urbain, puisque l’été est encore jeune.