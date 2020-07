Mon mix : la liste d'Alpha Toshineza

Get It Together - Jackson Five

Sweeter - Leon Bridges ft Terrace Martin

Banana Bread - Pumpkin et Vince Da Cuero

Demain dès l’aube - Ziqui

Fight The Power - Public Enemy

Say It Loud, I’m Black and I’m Proud - James Brown

Criminel - Dix-Iple Deca

You Got Me - The Roots ft. Erykah Badu

Si tu entends le vent de l’Esprit qui souffle - Claude et Julia