Une poursuite de 900 millions de dollars contre le Service correctionnel du Canada

La poursuite concerne plus de 40 000 prisonniers, actuels et anciens, qui affirment avoir été humiliés à plusieurs reprises durant près de 30 ans dans des pénitenciers du pays.

Michael Farrell a été condamné à 12 ans de prison en 2006 pour importation de cocaïne. Il a été incarcéré à nouveau peu de temps après sa sortie de prison pour avoir enfreint les conditions de sa libération conditionnelle et condamné à deux ans supplémentaires.

Les fouilles à nu se font par trois ou quatre agents des services correctionnels, selon les plaignants. Photo : Radio-Canada / Benoit Roussel

M. Farrell vient tout juste d'être relâché à la mi-juin. Il vit depuis à Whitby, en Ontario, où il tente de refaire sa vie. Il est au nombre de ceux inscrits dans le recours collectif.

À 52 ans, il garde un très mauvais souvenir de sa vie en détention dans deux pénitenciers ontariens. Il est d'ailleurs en thérapie.

Le pénitencier de Sainte-Anne-des-Plaines au Québec. Photo : La Presse canadienne / Jonathan Hayward

Il affirme que les fouilles corporelles auxquelles il a été soumis l'ont profondément marqué, parce qu'elles lui ont fait revivre le viol qu'il a subi dans son enfance. Ces fouilles nous font revivre nos traumatismes, car beaucoup de gardiens ignorent que bien des prisonniers ont souffert de violences dans leur jeunesse avant d'être envoyés en prison , dit-il.

C'est horrible d'être obligé de se déshabiller, d'écarter les jambes et de se pencher vers l'avant pour qu'on examine nos cavités, d'autant que j'ai toujours éprouvé des problèmes à me retrouver nu devant d'autres hommes après ce qui m'est arrivé en foyer d'accueil. Michael Farrell, plaignant

M. Farrell ajoute que ces fouilles sont embarrassantes, parce qu'elles se font en public devant d'autres gardiens et d'autres détenus. Il n'y aucune discrétion, on ne respecte pas notre intimité, on nous explique que ces examens ont pour but de protéger les gardiens et les détenus contre la contrebande de drogue ou d'armes , poursuit-il.

Le recours collectif de l'Association canadienne des libertés civiles compte également des femmes qui ont fait de la prison. Photo : Reuters / Ueslei Marcelino

L'Association canadienne des libertés civiles accuse Ottawa d'avoir enfreint sa propre loi en matière de fouilles corporelles depuis 1992, date à laquelle la législation fédérale est entrée en vigueur.

La loi restreint le recours aux fouilles dans certaines situations particulières : par exemple lorsque le prisonnier est transporté d'un pénitencier à un autre en étant accompagné, ou lorsqu'il est sous vidéosurveillance, sans qu'il n'entre en contact avec le public.

Dans ce genre de situations, seule la fouille dans la première institution est autorisée pour éviter que le détenu n'en sorte quelque chose. La seconde fouille à l'arrivée dans l'autre institution est donc inutile, puisque le danger d'y introduire de la drogue ou une arme est nul.

Pourtant, les restrictions auxquelles sont soumis les gardiens par la loi ne sont pas respectées, selon les plaignants qui parlent de mesures excessives.

L'Association espère notamment que son recours obligera Ottawa à modifier ses pratiques en prison et à faire respecter la loi et les droits des prisonniers. Photo : Radio-Canada

La directrice des programmes juridiques au sein de l' ACLCAssociation canadienne des libertés civiles , Abby Deshman, confirme que de telles fouilles sont intrusives, humiliantes, dégradantes et parfois inutiles, puisqu'elles sont souvent effectuées sans motif valable.

C'est l'une des pires formes d'abus de pouvoir des autorités, ces fouilles sont inconstitutionnelles, lorsqu'elles sont effectuées en l'absence de tout soupçon. Abby Deshman, de l'Association canadienne des libertés civiles

Le recours doit encore être certifié par les tribunaux lors d'une audience prévue l'an prochain devant la Cour supérieure de l'Ontario avant que le procès civil ne se tienne dans trois ans.

Le Centre correctionnel communautaire de Dartmouth en Nouvelle-Écosse. Photo : CBC/Blair Rhodes

Outre des compensations financières, l'Association espère que son recours obligera Ottawa à modifier ses pratiques en prison et à faire respecter la loi et les droits des prisonniers.

L'avocat Kent Elson, qui défend les plaignants, affirme toutefois que l'argent n'est pas l'aspect le plus important de cette poursuite. Il en fait plutôt une question de justice, une règle de droit et un respect de la Charte canadienne au chapitre des droits des prisonniers.

Selon lui, les fouilles corporelles illégales minent les espoirs de réinsertion sociale des prisonniers et augmentent les risques à la sécurité du public dans la communauté où ils sont relâchés.

En étant soumis à une telle déshumanisation en détention, les risques de commettre à nouveau un crime à leur sortie de prison sont plus grands et sans respect, les possibilités de réintégrer la société sont davantage compromises. Kent Elson, avocat des plaignants

Me Elson affirme que le règlement du recours devra comporter une déclaration du gouvernement dans laquelle il s'engage à reconnaître que les droits des plaignants ont bel et bien été enfreints et à faire respecter dorénavant la loi sur les fouilles dans les pénitenciers.

Le Service correctionnel du Canada n'a pas répondu à nos demandes d'entrevues.