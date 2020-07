Il y a 55 ans : la mystérieuse explosion du vol CP 21 en Colombie-Britannique

Le 8 juillet 1965, le vol 21 de la compagnie aérienne Canadian Pacific (CP) explose à 450 km au nord de Vancouver, tuant les 52 personnes se trouvant à bord. L’explosion de cet avion reste un des plus grands massacres non résolus de l’histoire canadienne. Aucun coupable n’a été identifié 55 ans plus tard.