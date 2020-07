Saint-Antoine-de-Tilly manque d’eau potable et l’achète à Québec

Le maire Christian Richard explique que sa municipalité connaît des problèmes en approvisionnement d’eau potable depuis déjà plusieurs années. La capacité de pompage des deux puits est atteinte et puiser davantage d’eau pourrait mettre en danger la nappe phréatique.

La pandémie et le temps très sec ont empiré le problème cette année. On parle de remplissage des piscines, de nettoyage, des jardins de fleurs, des potagers. Avec la COVID cette année il y a plusieurs municipalités où il y a une forte hausse dans la consommation d’eau potable , explique Christian Richard.

Si on pompe plus d’eau, on pourrait mettre en péril notre approvisionnement à long terme. Christian Richard, maire de Saint-Antoine-de-Tilly

Saint-Antoine-de-Tilly avait l’habitude de conclure des ententes avec les municipalités voisines pour se procurer de l’eau, mais devant le problème qui s’aggrave dans la région, le maire voyait dans la Ville de Québec une solution fiable.

C’est intéressant d’avoir deux options parce qu’il y a d’autres municipalités aussi qui sont en manque d’eau comme nous.

Au besoin, la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly pourra donc dépêcher des camions-citernes nolisés qui seront remplis à l’usine de traitement des eaux de Sainte-Foy. Elle paiera 45 cents pour chaque mètre cube d’eau pour un maximum de 136 mètres cubes par jour.

À titre d’exemple, il faut environ 25 mètres cubes pour remplir une piscine hors terre d’un diamètre de 4,6 m, soit 15 pieds.

Démarches depuis 2005

Afin de régler son problème d’approvisionnement en eau potable, Saint-Antoine-de-Tilly a entamé des recherches en 2005. Une nouvelle source exploitable a été découverte en 2014 et la municipalité tente d’obtenir une subvention du ministère des Affaires municipales depuis 2015 pour exploiter, acheminer et traiter l’eau pour ses résidents.

Christian Richard estime que si tout se passe bien, le projet pourrait aboutir d’ici trois ou quatre ans. Bien qu’un nouveau puits règlerait le problème d’approvisionnement en eau, le maire est d’avis qu’il faut sensibiliser davantage la population quant à la conservation de la ressource.