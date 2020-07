Des riverains inquiets de l'importante érosion des berges de la rivière Saint-Maurice

C'est une situation connue depuis de nombreuses années. En 2017, des glissement de terrainsmenaçaient déjà les riverains. Mais depuis un certains temps, ces derniers constatent que la présence accrue de bateaux à moteur de style « speadboat » semble avoir aggravé la situation.

Les arbres glissent dans la rivière et il y a énormément de circulation sur la rivière qui crée cette érosion selon nous. La plupart des riverains ont enroché, mais là, il va falloir refaire le travail parce que ça commence à glisser. Robert Beaudoin, riverain

La ville de Trois-Rivières, qui a effectué récemment des études géothermiques, confirme que c'est l'une des hypothèses. La crue des eaux et les glaces pourraient aussi être mises en cause.

Quand on parle des vagues comme possible problématique pour expliquer l’érosion des berges, c’est une hypothèse, explique la directrice de communication de la Ville Cynthia Simard. On ne peut pas le confirmer, mais on peut prévenir.

La semaine dernière, on a annoncé qu’il allait y avoir des bornes qui allaient être installées le long de la rivière Saint-Maurice, mais c’est surtout pour assurer une meilleure cohabitation et oui, bien sûr, ça peut aider de réduire les vagues, mais ce n’est pas ça qui va régler le problème d’érosion. Cynthia Simard, directrice de communication de la Ville

La Ville de Trois-Rivières a demandé qu’une étude soit faite pour déterminer les causes de la problématique sur les terrains qui lui appartiennent.

Une démarche qui pourrait coûter jusqu’à cinq millions de dollars. Pour ce qui est des riverains, ils doivent faire l’étude de leur côté et elle sera à leurs frais.

Pour les limites de vitesse sur le cour d'eau, cela relève du gouvernement fédéral.

D'après les informations d'Amélie Desmarais.