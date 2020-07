Le SPVG recherche des témoins et un suspect en lien avec une agression sexuelle

Le suspect était à pied et aurait circulé au même endroit que la victime, soit sur la traverse piétonnière du pont Alexandra, tôt à l’aube , peut-on lire dans un communiqué de la police.

Selon le SPVGSPVG , le suspect serait un homme à la peau noire ou foncée , âgé de 20 à 30 ans, mesurant 1,73 mètre (5 pieds 8 pouces). Il s’exprimait en français et en anglais.

Les autorités demandent à toutes les personnes présentes dans le quadrilatère formé par la rue Laurier (entre l’intersection du boulevard Sacré-Cœur et du pont du Portage) et le boulevard Maisonneuve (entre les intersections de la rue Laurier et du boulevard Sacré-Cœur) de communiquer avec elles au 819 246-INFO (4636).

Agrandir l’image   (Nouvelle fenêtre)  Les policiers demandent à toutes les personnes qui circulaient dans ce quadrilatère, à l'aube le 6 juillet, de communiquer avec eux. Photo : Service de police de la Ville de Gatineau