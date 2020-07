NBA : Nick Nurse un peu plus optimiste quant à la reprise à Orlando

La formation championne de la NBANational Basketball Association va conclure, mercredi, un camp d'entraînement improvisé sur le campus de la Florida Golf Coast University. L'équipe prendra ensuite le chemin de Walt Disney World, jeudi, en autobus.

On est un peu plus confiant qu'on ne l'était au départ , a précisé Nurse lors d'une téléconférence.

On sent que l'environnement est sécuritaire (avec les Raptors). On fait vraiment tout en notre possible pour rendre ça très sûr, et c'est bien ce qu'on devrait faire , a ajouté l'Américain de 52 ans.

Ces dernières semaines, les 17 joueurs des Raptors ont pu s'entraîner avec une bonne part du personnel de l'équipe à Fort Myers, mais seuls les entraînements individuels étaient permis.

L'instructeur des Raptors n'a toujours pas pu diriger de séances collectives, mais il se dit rassuré par le sérieux avec lequel ses hommes ont repris l'entraînement.

Je sens beaucoup d'énergie depuis notre arrivée et un bon niveau de professionnalisme. L'ambiance est différente, mais très bonne quand même , détaille Nurse. La musique joue toujours et les gars s'entraînent fort. Ç'a été une belle surprise jusqu'à présent.

Kyle Lowry irréprochable

Kyle Lowry est la pierre angulaire des Raptors à bien des égards. Photo : Getty Images / Gregory Shamus

Le meneur de jeu des Raptors de Toronto, Kyle Lowry, n'a pas adressé la parole aux membres des médias pendant les deux semaines de l'équipe en Floride, mais il n'a pas délaissé l'entraînement pour autant.

Il a l'air formidable , a fait remarquer Nick Nurse, mardi.

Il est vraiment impressionnant. Il travaille très fort dans le gymnase. Il s'entraîne tous les jours très tôt le matin , rajoute-t-il.

La chance aux jeunes

Oshae Brissett est l'un des plus beaux espoirs de l'organisation des Raptors de Toronto. Photo : La Presse canadienne / Cole Burston

À Orlando, les plus jeunes comme Oshae Brissett et Paul Watson Jr, qui ont passé une partie de la saison avec le club-école des Raptors dans la ligue de développement de la NBANational Basketball Association , donnent tout lors des entraînements.

J'apprécie l'effort individuel de tout le monde, surtout de la part des plus jeunes , remarque Nick Nurse qui espère pouvoir leur donner une chance de briller lors des matchs à venir à Disney.

Les premières parties préparatoires de la reprise de la NBANational Basketball Association sont prévues le 22 juillet. Les Raptors affronteront les Rockets de Houston le 24, les Trail Blazers de Portland le 26 et les Suns de Phoenix le 28.

Les 22 équipes qui prendront part à la relance du jeu à Disney disputeront chacune huit matchs de saison régulière. Les séries éliminatoires suivront et les Raptors, qui occupent le deuxième rang de l'Association de l'Est à ce jour, sont assurés d'une place en éliminatoires.