Sherbrooke aura cet été l’espace « Wellington-sur-Mer »

En plus de l’oasis urbaine, le projet Wellington-sur-Mer , un projet de valorisation du centre-ville, comportera deux autres espaces éphémères; l’un situé dans le carré Strathcona, face à l'hôtel de ville, et le troisième, « l’espace Well Sud », sera sur la rue King Ouest, entre les rues du Dépôt et Wellington.

Selon la présidente du comité de revitalisation du centre-ville, Chantal L'Espérance, l’espace a été pensé afin de permettre aux gens de profiter différemment du centre-ville cet été.

Des espaces de stationnement temporaires gratuits ont été pensés afin de permettre aux gens d’aller chercher des mets pour emporter. L’alcool est permis de 7h à 23h, à condition de consommer un repas.

Selon la présidente du comité de revitalisation du centre-ville, Chantal L'Espérance, les trois espaces ont été élaborés en collaboration avec les commerçants ayant pignon sur rue au centre-ville. On a fait ça pour les commerçants, avec les commerçants , lance-t-elle.

Avec les travaux qui viennent impacter le centre-ville avant la COVID-19, on s’est dit pourquoi ne pas prendre ça avec une approche fraîche, ludique et amusante. Chantal L'Espérance, présidente du comité de revitalisation du centre-ville

Bianca de La Fontaine, agente de liaison à la Ville de Sherbrooke explique que ce sont des mesures mises en place à la suite de la crise de la COVID-19. L’objectif, ce n’est pas de nuire aux commerçants, mais de leur venir en aide en offrant aux gens de rester au centre-ville , souligne-t-elle.

Des activités tout au long de l’été

Des activités seront offertes tout au long de l’été au centre-ville de Sherbrooke.

La division culturelle de la Ville va par ailleurs procéder à un appel d’offres le 13 juillet prochain afin d’engager des artisans du milieu du divertissement.

Le projet, doté d’un budget de 90 000 $, devrait revenir l’an prochain, puisque la Ville entend recommencer l’expérience.