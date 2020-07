COVID-19 transmissible par l’air : une « tempête dans un verre d’eau », selon la Dre Henry

Provenant de 32 pays différents, les 239 scientifiques à l'origine de cette lettre avancent que des particules encore plus petites que celle observée précédemment peuvent servir de vecteur dans la transmission de la COVID-19. Ils demandent maintenant à ce que la COVID-19 soit considérée comme une maladie transmissible par l’air au même titre que la varicelle et la rougeole.

L’ OMSOrganisation mondiale de la santé convient que des preuves émergentes doivent être prises en compte et publiera un rapport dans les prochains jours.

Nous travaillons sur ce rapport depuis plusieurs semaines et nous sommes en contact avec beaucoup de groupes dont des épidémiologistes, des ingénieurs, des mathématiciens et des médecins, afin d’étudier le taux de croissance de la transmission , indique l'épidémiologiste Maria Van Kerkhove, l’une des responsables de la gestion de la pandémie à l' OMSOrganisation mondiale de la santé .

La COVID-19 n’est pas transmissible sur de longues distances par les conduites d’aérations, soutient la médecin hygiéniste en chef de la C.-B., Bonnie Henry. Photo : Mike McArthur/CBC

La médecin hygiéniste en chef, Bonnie Henry, suggère toutefois que cette lettre ne fait que fomenter la controverse et que le désaccord entourant la transmission de la COVID-19 par l’air fait toujours partie d’un débat tout comme c’est le cas pour d’autres maladies tel que l’influenza.

Je pense qu’il s’agit un peu d’une tempête dans un verre d’eau. Nous sommes d’accord sur les extrêmes, mais nous ne nous entendons pas sur l’importance à accorder à ce qui se trouve entre ces extrêmes , a-t-elle expliqué lundi lors de son point de presse.

Depuis le début de la pandémie, autant la Dre Henry que l’ OMSOrganisation mondiale de la santé soutiennent que la COVID-19 se transmet par les gouttelettes projetées par le nez et la bouche et qui retombent relativement rapidement.

Elle explique que la transmission du virus requiert plus d’humidité et un contact plus rapproché entre les gens puisqu’il se propagerait plus particulièrement à travers de grosses gouttelettes.

Un virus transmissible par l’air serait quant à lui en mesure de voyager par les conduites d’aération, ce qui n’est pas le cas pour la COVID-19 défend la Dre Henry.

Ce n’est pas transmissible sur de longues distances par les conduites d’aérations. Nous sommes tous d’accord avec ça. Dre Bonnie Henry, médecin hygiéniste en chef de la C.-B.

Elle indique également que l’approche de la province dépend de l’implantation de différentes mesures de protection afin d’éviter la propagation de ces gouttelettes. Ça inclut plusieurs types d’équipements de protection personnelle pour les travailleurs de la santé, en plus de mesure de distanciations physiques et d’imposition du port du masque dans certains endroits.

C’est important de regarder les données, de voir où le virus s’est répandu et de s’adapter si nous avons besoin en ajoutant des mesures additionnelles , souligne-t-elle.

