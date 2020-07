Le village de Saint-Pierre-Jolys en guerre contre les moustiques

Au sud de Winnipeg, le village de Saint-Pierre-Jolys étudie la possibilité de faire de la fumigation contre les moustiques. Ce qui serait une première en plus de 40 ans.

Le maire du village, Raymond Maynard dit que le conseil a décidé de se pencher sur cette option parce que la communauté est confrontée à des moustiques particulièrement voraces cette année.

Je crois que cela est dû probablement aux averses qu'on a eues dernièrement. Cela a créé beaucoup plus d'étangs et avec la chaleur il y a plus de moustiques , remarque-t-il.

Raymond Ménard, maire de Saint-Pierre-Jolys Photo : Radio-Canada

M. Maynard affirme qu'avant de prendre une décision, il va falloir évaluer le coût de cette opération qui n'est pas prévue dans le budget en cours.

Une fois que toutes les démarches seront faites, on pourra commencer la fumigation , note-t-il. Selon lui, les finances municipales prévoyaient plutôt l'épandage de produits chimiques dans les étangs pour empêcher les larves de moustiques d'éclore.

Raymond Maynard se souvient que la dernière opération de fumigation contre les moustiques dans le village remonte à 1975.

Les résidents accueilleront-ils favorablement une telle initiative? Raymond Maynard rétorque que la majorité d'entre eux a exprimé son point de vue à ce sujet sur les réseaux sociaux.

Beaucoup de résidents ont écrit pour dire qu'ils aimeraient qu'il y ait de la fumigation dans le village afin de pouvoir aller à l'extérieur et profiter des belles journées , précise le maire.

Il ajoute que si le comité municipal reçoit toutes les informations nécessaires au programme, la décision d'aller de l'avant avec le projet de fumigation pourrait être prise lors de la réunion du conseil prévu mercredi soir.