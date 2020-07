Complexe 4 glaces : Gatineau pourrait revoir son protocole d’entente avec VMSO

Le conseil municipal de Gatineau se prononcera, mardi soir, sur une résolution modifiant l’entente de la Ville avec Vision Multisports Outaouais (VMSO) pour permettre au promoteur d’emprunter plus d’argent afin de surmonter l’explosion des coûts de construction du « nouveau Guertin » engendrée par la COVID-19.

En vertu de la résolution qui sera présentée aux conseillers, VMSOVMSO resterait propriétaire de l'édifice pendant 45 ans, alors que le protocole initial prévoit que la Ville pourra en prendre possession dans 25 ans avec deux options de renouvellement de 10 ans , précise la Municipalité dans un communiqué.

La proposition viendrait donc ajouter ces deux prolongations optionnelles à l’entente pour permettre une plus longue période d’amortissement de l’emprunt par VMSOVMSO , peut-on lire dans un document de présentation technique.

Le coût de la location des patinoires va quant à lui passer de 260 $ de l’heure à 302 $ de l’heure, ceci [représente] approximativement, la valeur au marché en 2021 , selon un communiqué de l’administration municipale. Cette mesure s’appliquera aussi au Complexe Branchaud-Brière.

Si la Ville exploitait un tel site, le taux horaire municipal serait de 381 $ de l'heure , indique aussi la Ville de Gatineau dans un échange de courriels

20 M$ de plus nécessaires pour le projet

La COVID-19, l’arrêt des travaux qu’elle a engendré, de même que d’autres facteurs liés, entre autres, à certains appels d’offres ont fait bondir le budget de construction du nouveau complexe sportif.

Il s’établit maintenant à près de 101,9 millions de dollars, soit 20 millions de plus que ce qui était initialement prévu. Les révisions que la Ville veut apporter à son protocole d’entente avec VMSOVision Multisports Outaouais ont pour but d'appuyer l'organisme dans ses démarches pour obtenir le financement supplémentaire auprès du gouvernement du Québec et de Desjardins.

Selon le maire Maxime Pedneaud-Jobin, ces nouvelles dispositions ne coûteront pas un sou de plus à la Ville, qui a déjà investi plus de 37 millions de dollars dans le projet. Par contre, les économies que Gatineau fera à long terme seront moins importantes que prévu.

Les dispositions de l'entente initiale auraient permis à la Municipalité d'économiser 33 millions de dollars sur 25 ans et jusqu'à 73 millions de dollars après 45 ans. Selon les modifications proposées, ces sommes passeraient à 22 millions sur 25 ans et à 53 millions sur 45 ans.

Ce n’est pas la première tempête que traverse VMSOVMSO dans cette saga, reconnaît aussi le premier magistrat, mais il vaut quand même mieux que le promoteur reste maître du projet, malgré les problèmes qu’il a pu éprouver, selon lui.

Si on hérite de l’édifice, d’abord il faut recommencer une grande partie des appels d’offres […] alors que quand c’est VMSOVMSO , il y a un certain nombre d’appels d’offres qui se faisaient avec leur argent, ce n’est pas l’argent du public , relativise-t-il.

Et aussi, la gestion pendant 45 ans, ça nous coûterait aussi plus cher que si c’était VMSOVMSO qui le gérait , ajoute le maire Pedneaud-Jobin. Le chantier, qui a repris à la fin du mois de mai, est terminé à environ 65 %. Le complexe devrait ouvrir ses portes à l’hiver 2021.

Avec les informations de Nathalie Tremblay