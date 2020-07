L’association des artistes acadiens se retire d’un comité pour la relance du milieu

Dans une lettre envoyée au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture lundi, le président de l’ AAAPBAAAPB , Philippe Beaulieu, et la directrice générale, Carmen Gibbs, déclarent qu’après avoir participé à une première rencontre le 29 juin dernier, l’organisme se retire du projet de « Think Tank en arts et culture ».

L’ AAAPBAAAPB s’était préparé en conséquence pour la première rencontre en consultant largement ses artistes et intervenants du secteur artistique et culturel.

L’urgence d’agir , le besoin de flexibilité , l’asymétrie de l’écosystème et l’injection de nouvel argent pour soutenir la fragilité du secteur étaient les points fondamentaux mis en lumière par ceux-ci pour répondre à la crise auxquels les artistes font face en pleine pandémie.

Tous les acteurs du milieu nous ont dit qu’il est primordial que des actions concrètes et rapides soient mises en place maintenant, sinon les dommages seront probablement irréparables , peut-on lire dans la lettre adressée au ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick.

Bruce Fitch, ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture du Nouveau-Brunswick (archives). Photo : ICI Radio-Canada/Étienne Dumont

Lors de cette première rencontre, l’ AAAPBAAAPB indique avoir expliqué qu’il était essentiel d’agir rapidement face à l’urgence qui sévit dans leur secteur d’activités. La réponse à cet état d’urgence a été qu’il y aurait une deuxième réunion le 16 juillet , peut-on lire dans le communiqué. Nous avons l’impression que le ministère ne nous écoute pas.

L’ AAAPBAAAPB considère aussi que les objectifs de ce groupe ne sont pas bien définis et redoute que les mesures pour soutenir le secteur en crise ne soient annoncées que lors du budget provincial de mars 2021.

Un secteur fragilisé

Le secteur des arts et de la culture est la deuxième industrie en importance au Nouveau-Brunswick tout de suite après le raffinage du pétrole.

Le secteur culturel du Nouveau-Brunswick représente 575 millions de dollars en retombées économiques et près de 8000 emplois.

Au pays, c’est un des secteurs qui ont été les plus affectés par la pandémie et il est, selon Statistique Canada, l’un des plus lents à s’en remettre.

L’ AAAPBAAAPB croit que des fonds de relance supplémentaires sont nécessaires pour s’assurer que le secteur des arts et de la culture puisse se remettre en marche.

Votre gouvernement doit participer activement à la relance de notre secteur en étant proactif, à l’écoute et en s’assurant d’être flexible. Sinon, il nous sera impossible de travailler comme nous le faisions auparavant et il est essentiel que cela se reflète dans nos relations , peut-on lire dans la lettre rendu publique sur le site internet de l'organisme.

L’ AAAPBAAAPB assure que malgré son retrait du Think Tank , elle continuera de contribuer avec le ministère dans les efforts de reprise des activités et de relance du secteur.

L’organisme présentera cette semaine des pistes de solutions concrètes au gouvernement provincial.